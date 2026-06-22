رئاسة ضمك.. الزيداني يترشح بدعم رجال الأعمال

تقدم عبد الرحمن الزيداني، الرئيس التنفيذي لشركة أعمال الرياضة، بملف ترشحه لرئاسة مجلس إدارة نادي ضمك، مع انطلاق فترة استقبال طلبات الترشح، وفق البرنامج الزمني، الذي أعلنته اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية.

ووفقًا لمصدر خاص بـ«الرياضية»، يحظى الزيداني بدعم عدد من رجال الأعمال في المنطقة الجنوبية، ما يعزز حظوظه في سباق الرئاسة، مستندًا إلى خبرات إدارية اكتسبها من عمله في قطاع التعليم وعدد من الشركات خلال الأعوام الماضية.

ومن المنتظر أن يشهد اليوم الأخير من فترة الترشح دخول أسماء أخرى إلى المنافسة، يتقدمها عبد الله حمود الصميلي، لاعب ضمك السابق، إلى جانب شاكر بن عوير، الذي يحظى بدعم سعد حزوبر، رئيس لجنة القطاع الرياضي بالغرفة التجارية في أبها، كما سبق له العمل نائبًا للمدير التنفيذي في نادي ضمك خلال مجلس الإدارة المستقيل برئاسة خالد الشهراني.

وكانت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية حددت الفترة من 21 إلى 23 يونيو الجاري لاستقبال طلبات الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة وقيد الناخبين، على أن يغلق باب الترشح عند الـ 04:00 من عصر الثلاثاء.

وبحسب الجدول الزمني، ستُعلن القائمة الأولية للمرشحين والناخبين بعد مرحلة الفحص خلال الفترة من 24 إلى 28 يونيو، فيما خُصص 29 يونيو لتقديم الطعون، على أن يتم النظر فيها بين 30 يونيو و4 يوليو، قبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين والناخبين في 5 يوليو.

ومن المقرر أن تعقد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة ضمك الجديد في 6 يوليو المقبل، يعقبها فتح باب الطعون على إجراءات الجمعية في اليوم التالي، على أن يتم البت فيها خلال الفترة من 8 إلى 12 يوليو، قبل اعتماد النتائج النهائية رسميًا.