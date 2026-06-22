ميسي يهدر الجزائية الـ33.. والثالثة في تاريخ المونديال

أهدر الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد منتخب بلاده الأول لكرة القدم، ركلة الجزاء الـ33 في مسيرته الاحترافية، خلال مواجهة النمسا، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2026.

وأضاع ميسي فرصة منح منتخب بلاده التقدم مبكرًا عندما سدد ركلة الجزاء خارج المرمى عند الدقيقة الثامنة من المباراة، ليضيف إهدارًا جديدًا إلى سجله من نقطة الجزاء.

وبحسب موقع «ترانسفير ماركت» العالمي، نفذ ميسي أكثر من 149 ركلة جزاء خلال مسيرته مع الأندية والمنتخب، سجل منها 116 هدفًا، مقابل 33 ركلة مهدرة بين تصديات الحراس أو التسديد خارج المرمى.

وتُعد هذه المرة الثالثة التي يهدر فيها قائد الأرجنتين ركلة جزاء في نهائيات كأس العالم.

وكانت الأولى أمام أيسلندا في مونديال روسيا 2018، عندما تصدى الحارس هانس هالدورسون لركلته في المباراة التي انتهت بالتعادل 1ـ1، فيما جاءت الثانية أمام بولندا في دور المجموعات من مونديال قطر 2022، عندما تصدى الحارس فويتشيك تشيزني لمحاولته على الرغم من فوز الأرجنتين 2ـ0 في طريقها إلى التتويج باللقب لاحقًا.