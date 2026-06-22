بعد مرور العاصفة.. فتح أبواب ملعب العراق وفرنسا

فُتحت أبواب ملعب «فيلادلفيا» الذي يستضيف مواجهة المنتخب العراقي الأول لكرة القدم ضد نظيره الفرنسي، الاثنين، ضمن منافسات كأس العالم، بعد انتهاء التحذير من هبوب عاصفة، وفق ما أفاد مصدر مقرب من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكان القيمون على الملعب بثوا رسالة على الشاشة العملاقة للملعب جاء فيها «عاصفة رعدية تقترب. يُرجى مغادرة المدرجات والبحث عن مأوى داخل الملعب»، وهي رسالة مماثلة أعلنها مذيع الملعب بينما كانت الأمطار الغزيرة تهطل على المدينة.

وبحسب القوانين في الولايات المتحدة، يُمكن تأجيل أي فعالية خارجية لمدة لا تقل عن 30 دقيقة في حال تم رصد البرق ضمن دائرة قطرها 13 كيلومترًا.

وكانت الأرصاد الجوية قد توقعت حدوث عاصفة رعدية عند انطلاق مباراة فرنسا والعراق.



وبعد فوز «الديوك» على السنغال «3-1» في افتتاح مباريات المجموعة التاسعة، يُمكن لفرنسا ضمان التأهل إلى دور الـ32 في حال الانتصار على العراق الذي كان خسر أمام النرويج 1-4.