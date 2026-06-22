بالنمسا.. ميسي هدّاف المونديال التاريخي

حطم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد منتخب بلاده الأول لكرة القدم، الرقم القياسي لأكثر اللاعبين تسجيلًا في تاريخ كأس العالم، رافعًا رصيده إلى 18 هدفًا في الحدث العالمي، الإثنين أمام النمسا في دالاس ضمن نسخة 2026 في أمريكا الشمالية.

وسجل ميسي، أفضل لاعب في العالم ثماني مرات والذي سيبلغ الـ 39، الأربعاء، هدف الافتتاح من تسديدة يسارية أرضية في الدقيقة 39، وذلك بعد أن أهدر ركلة جزاء مبكرة، لينفرد بالرقم القياسي الذي تشاركه في المباراة الأولى أمام الجزائر عندما سجل ثلاثية مع الألماني ميروسلاف كلوزه والبالغ 16 هدفًا، ثم عاد المهاجم الأرجنتيني ليضع الهدف الثاني عند الدقيقة 90+5.

وشارك ميسي في 28 مباراة على مدى ست نسخ مونديالية، وقدم 26 مساهمة تهديفية منها 8 تمريرات حاسمة، وحقق لقب كأس العالم 2022 في الدوحة العاصمة القطرية.

وكان الظهور الأول لميسي في المونديال الذي نظمته ألمانيا 16 يونيو 2006 أمام صربيا في مباراة انتهت بنتيجة 6-0، سجل فيها هدفًا وصنع آخر.