لومومبا الكونغو يبدأ رحلة التشجيع

وصل المشجع الأيقوني لمنتخب الكونغو الديمقراطية الأول لكرة القدم إلى مدينة جوادالاخارا المكسيكية للوقوف خلفه في مباراته ضد كولومبيا، الثلاثاء، ضمن منافسات دور المجموعات لكأس العالم، ليقدم أسلوبه الفريد في تشجيع منتخب بلاده.

وسيكون ميشيل كوكا مبولادينجا، الذي اشتهر خلال نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب، مشاهدًا مرحبًا به بالنسبة للمنتخب الكونغولي الذي يسعى إلى مواصلة مستواه المميز بعد تعادله 1-1 مع البرتغال في هيوستن في المباراة الافتتاحية للمجموعة الـ 11.

ويرتدي مبولادينجا سترة وربطة عنق ليشبه باتريس لومومبا أول رئيس وزراء لبلاده، ويقف بلا حراك تمامًا تكريمًا للسياسي الذي اغتيل عام 1961.

ويُلقب مبولادينجا باسم «لومومبا فيا» بسبب تكريمه هذا، حيث يرفع ذراعه ليحاكي الوضعية التي يظهر بها لومومبا في تمثال شهير له في عاصمة بلاده كينشاسا، في تباين صارخ مع الأغاني الحماسية وهتافات المشجعين من حوله.

وتأخر وصول مبولادينجا إلى كأس العالم بسبب القيود المفروضة على المسافرين القادمين من الكونغو الديمقراطية، وذلك في أعقاب تفشي فيروس إيبولا في البلاد، الذي أصاب حتى الآن أكثر من 1000 شخص وأودى بحياة 254 شخصًا.

وتسعى كولومبيا لمواصلة بدايتها القوية، بعد فوزها 3-1 على أوزبكستان في المباراة الأولى لها، في البطولة عندما تواجه الكونغو الديمقراطية التي تظهر بكأس العالم للمرة الأولى منذ أكثر من نصف قرن، إذ تعود آخر مشاركة للبلاد في البطولة إلى نسخة عام 1974 تحت اسم زائير.