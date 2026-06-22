بثنائية ميسي.. الأرجنتين تحلق إلى الـ32

قاد النجم ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، بلاده إلى دور الـ32 في مونديال 2026، بتسجيله ثنائية قياسية في الفوز على النمسا 2-0 الإثنين على ملعب «إيه تي أند تي» في أرلينجتون قرب دالاس، ضمن الجولة الثانية من الدور الأول.

وانفرد ميسي الذي سيبلغ الـ 39 الأربعاء، بهدفه الأول في المباراة «38»، بصدارة الهدّافين الموندياليين بـ17 هدفًا بعد أن عادل رقم الألماني ميروسلاف كلوزه في الجولة الأولى أمام الجزائر حين سجل ثلاثية «هاتريك»، قبل أن يضيف الثاني في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع «90+5» رافعا غلّته إلى 18 هدفًا موندياليًا.

وحسمت الأرجنتين تأهلها إلى الدور الثاني من المجموعة العاشرة، ويمكن أن تضمن الصدارة إذا فشل الأردن في الفوز على الجزائر صباح الثلاثاء.