اللحياني يرأس الوحدة 4 أعوام

أعلنت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية فوز حازم اللحياني برئاسة مجلس إدارة نادي الوحدة للدورة الانتخابية المقبلة الممتدة لأربعة أعوام، بعد تفوقه على منافسه الدكتور عبد الرحمن اليامي بفارق تجاوز 4000 صوت، عقب انتهاء عملية التصويت الإلكتروني وفرز أصوات أعضاء الجمعية العمومية.

وجاء فوز اللحياني بعد منافسة انتخابية شهدت في بدايتها تقدم ثلاث قوائم، قبل استبعاد قائمة تركي مدخلي من سباق الترشح لعدم استيفائها شرط الخبرة الإدارية، لتنحصر المنافسة بين قائمتي اللحياني واليامي.

ومن المقرر أن تبدأ الثلاثاء فترة الطعون على إجراءات انعقاد الجمعية العمومية، وفق الجدول الزمني المعتمد من اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية، قبل اعتماد النتائج النهائية وتسلّم المجلس الجديد مهامه رسميًا.

ويستعد مجلس إدارة الوحدة الجديد لقيادة النادي خلال المرحلة المقبلة في دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى، وسط تطلعات جماهيرية لتعزيز الاستقرار الإداري والفني وتحقيق نتائج إيجابية في الأعوام المقبلة.