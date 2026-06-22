رئيسة المكسيك تستقبل البطة ميرلين

حضرت البطة ميرلين، التي ترتدي قميصًا مصغرًا للمنتخب المكسيكي الأول لكرة القدم، الإثنين، المؤتمر الصحافي لكلوديا شينبوم رئيسة البلاد.

وانطلقت شهرة ميرلين خلال الاحتفالات التي شهدتها الشوارع بعد فوز المكسيك 2ـ0 على جنوب إفريقيا في المباراة الافتتاحية 11 يونيو الجاري، عندما شوهدت تتجول بين الحشود في شارع ريفورما المزدحم بالعاصمة، ومنذ ذلك الحين، أصبحت إحدى نجمات كأس العالم، وأيقونة الحظ غير الرسمية لجماهير البلاد.

ودخلت البطة وهي تتمايل على المسرح في بداية المؤتمر الصحافي الصباحي المعتاد للرئيسة المكسيكية، وجلست في المكان الذي عادة ما يجلس فيه الوزراء والمسؤولون، وأطلقت بضع الأصوات دون أن يزعجها هذا الحدث.

وقالت كارلا جوميز مالكة البطة: «نشعر بفخر كبير لوجودنا هنا مع الرئيسة، إنه لشرف لنا أن نقف أمامكم وأن يرى العالم بأسره الجانب الجميل للمكسيك».

وأكدت أنها تسعى إلى جعل ميرلين علامة تجارية مسجلة، وأن شهرتها الجديدة يمكن أن تساعد عائلتها ماديًا، لا سيما الابن الأكبر لجوميز الذي يعاني من مرض عقلي.

من جانبه أكدت شينبوم أن عائلة ميرلين ستتلقى المساعدة دون أن تذكر أي تفاصيل.

وقالت: «أحضرنا اليوم العائلة التي تربي البطة ميرلين، لأنها أصبحت رمزًا لكأس العالم، ولما تمثله العائلات المكسيكية، وهذا هو الأهم من أي شيء آخر.. إنه الجزء الذي يراه العالم من المكسيك اليوم».

ووصفت جوميز البطة ميرلين بأنها «القائدة» في عملها الخاص كبائعة مشروبات على جانب الطريق، مشيرة إلى أن البطة تتبع نظامًا غذائيًا متوازنًا.

ويبلغ عمر ميرلين عامين، وانضمت إلى العائلة كهدية من أحد الزبائن. وعادة ما ترتدي أحذية لحماية قدميها الصغيرتين المزودتين بأغشية، لأنها، وفقًا لجوميز، تحب المشي كثيرًا.