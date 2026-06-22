رانجنيك: ميسي في مستوى مختلف

وصف الألماني رالف رانجنيك، مدرب منتخب النمسا الأول لكرة القدم، الأرجنتيني ليونيل ميسي أنه في «مستوى مختلف» بعد أن قاد منتخب بلاده إلى الانتصار 2ـ0 لحساب المواجهة التي جمعتهما الإثنين ضمن الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2026 الجارية في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وقال رانجنيك بعد المواجهة: «شاهدنا ذلك الذي يبلغ من العمر 39 عامًا، ويستطيع تسجيل هدفين، وسجل 3 في المباراة الأولى، ويؤدي العرض ذاته، ويجدد مستواه، أعتقد أنه في مستوى مختلف تمامًا».

وأكمل: «هذا هو ميسي، لا يحتاج للكثير من الحالات لكي يصنع الفارق في المباراة».

وعن فريقه قال: «أعتقد، في معظم المباراة لعبنا كما رغبنا، كنا شجعان، مع وبدون الكرة، ومع الكرة فعلنا أكثر من المتوقع، ولكننا لم نستطع استغلال كل مرتدة».

وتابع: «في الشوط الثاني فعلنا عملًا أفضل، باستثناء الخمس دقائق الأخيرة، ربما كانت النتيجة المستحقة 1ـ0، أو 1ـ1».

وأردف: «لست راضيًا، حصلت لنا بعض الفرص لإرسال العرضيات الخطيرة، وخسرنا الكرة، وتمكن الخصم من الارتداد، لكني سعيد بأداء لاعبيّ».

واختتم حديثه قائلًا: «لن أتحدث عن مواجهة الخصوم في الدور المقبل، فعلينا التأهل، لا يهم من نواجه، الأهم هو الفوز والتأهل، نحتاج إلى الفوز أو التعادل».