كونسيساو يطالب بكامل العقد

يطالب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، بالحصول على كامل القيمة المالية المتبقية من عقده لمدة موسمين، بعد قرار إقالته من منصبه، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وبيّنت المصادر ذاتها أن عقد كونسيساو مع الاتحاد يتضمن شرطًا جزائيًا يقترب من رواتب أربعة أشهر، في حال فسخ العقد خلال الموسم الأول، إلى جانب بند يمنح النادي حق إنهاء التعاقد دون التزامات مالية إضافية إذا أخفق المدرب في تحقيق أحد المراكز الثلاثة الأولى خلال الموسمين الثاني والثالث.

في المقابل، يستند كونسيساو ووكيل أعماله البرتغالي الشهير خورخي مينديز، بحسب المصادر، إلى بند آخر في العقد يريان أنه يمنح المدرب البرتغالي أحقية الحصول على كامل مستحقاته المالية عن الفترة المتبقية من العقد.

وأعلن النادي الغربي إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب البرتغالي بعد مراجعة وتقييم شاملين لمسيرة الفريق خلال الفترة الماضية وبما يتوافق مع أهداف النادي وتطلعاته للمرحلة المقبلة بحسب بيان نشره على حسابه في منصة «إكس» للتدوينات القصيرة 1 يونيو الجاري.

وكان حساب «الرياضية - عاجل» في منصة «إكس» كشف 22 مايو الماضي عن أن النادي يتجه إلى إقالة المدرب البرتغالي من منصبه، على الرغم من امتداد عقده لعامين إضافيين.

وفي أكتوبر الماضي، أعلن الاتحاد التوقيع مع كونسيساو حتى 2028 بعد إقالة الفرنسي لوران بلان الذي قاد الفريق إلى تحقيق ثنائية دوري روشن السعودي وكأس الملك موسم 2024ـ2025.

ولعب الاتحاد تحت إشراف كونسيساو 41 مباراة، فاز بـ 21 منها، بينما تعادل سبع مرات، وتعرض لـ 13 هزيمة.

ومحليًّا، أنهى الفريق الجداوي «روشن» خامسًا، وغادر كأس الملك من نصف النهائي، أما خارجيًّا فودّع دوري أبطال آسيا للنخبة من دور الثمانية.