سكالوني: ميسي يتعبني.. ويحركنا جميعا

أبدى الأرجنتيني ليونيل سكالوني، مدرب منتخب بلاده الأول لكرة القدم، سعادته بالفوز على النمسا 2-0 ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2026، مثنيًا بالدور الذي لعبه ليونيل ميسي في المباراة.

وقال سكالوني خلال المؤتمر الصحافي: «المباراة حُسمت لكنها كانت معقدة، وأنا سعيد بأداء ليو، فقد سجل مجددًا. حينما عانينا، عانينا كفريق، وعانينا في صناعة الفرص ولم نمتلك الكرة كثيرًا».

وأضاف: «لكننا فريق يعرف كيف يتصرف في أوقات المعاناة، ونعرف كيف نتعامل مع مثل هذه اللحظات. خصمنا يملك لاعبين طوال القامة ولم نعتقد أن المباراة ستكون سهلة على الإطلاق».

وتحدث مدرب الأرجنتين عن ركلة الجزاء التي أهدرها ميسي في بداية المباراة، قائلًا: «لم نتأثر كثيرًا بضياع ركلة الجزاء. لو سجلنا تلك الركلة لكان الأمر مميزًا، لكن الفريق عرف كيف يتعامل مجددًا مع هذه الوضعية».

وتابع: «كانت هناك بعض الدقائق التي احتجنا فيها إلى استعادة التوازن، لكن حينما ينطلق ليو، فإننا جميعًا ننطلق أيضًا».

وعن المدافع ليساندرو مارتينيز، قال سكالوني: «ليساندرو مهم جدًا بالنسبة لنا، حتى عندما يكون على مقاعد البدلاء. أحيانًا يلعب كريستيان روميرو، وأحيانًا أخرى يشارك مع أوتاميندي، لكنه يمنحنا دائمًا شعورًا بالأمان».

وأضاف: «نحن سعداء بمشاهدته يؤدي بهذا المستوى، هو وكوتي روميرو يقدمان أداءً رائعًا للغاية. اليوم، حينما عانى الفريق من دون الكرة، قام بالعمل المطلوب وسعى إلى استعادتها باستمرار، لأنه لاعب ملتزم للغاية».

وعاد سكالوني للحديث عن قائده قائلاً: «لا أستطيع وصف ميسي بالكلمات، فالحديث عنه يجعلني متعبًا للغاية».

وعن حالة كريستيان روميرو، أوضح: «آمل ألا يكون كوتي تعرض لأي شيء خطير، ومن الجيد أن نملك التشكيلة كاملة. تمركزه ممتاز للغاية، وكنا نرغب في الفوز بالمباراتين، وقد حققنا ذلك».

وأضاف: «الآن نستطيع مشاهدة مباراة الجزائر والأردن، ودعونا نرى ما الذي سيحدث فيها».

وأكد سكالوني أن الجانب البدني كان مؤثرًا في المواجهة، قائلًا: «اليوم لعب الجانب البدني دورًا كبيرًا في حسم المباراة. لا أعتقد أن الأمر كان مختلفًا كثيرًا عن المباراة الماضية، لكن حينما نفوز يصبح كل شيء أسهل».

وزاد: «الخصم صنع لنا بعض الصعوبات، وحينما لا نملك الكرة فإننا لا نحب ذلك أبدًا».

وعن المنتخبات المرشحة للفوز باللقب، قال: «أعتقد أنني تحدثت كثيرًا عن هذه المسألة. هناك سبعة أو ثمانية منتخبات قادرة على المنافسة والفوز بالبطولة».

وأضاف: «لا يجب الحديث كثيرًا عن المرشحين، فهناك عوامل عديدة مثل الجانب العاطفي والبدني. أعتقد أن أحد المنتخبات الكبرى سيفوز باللقب، لكننا سنحرص على منافستهم بكل قوتنا».

وفي ختام المؤتمر، تحدث سكالوني عن إمكانية إشراك ميسي وخوليان ألفاريز ولاوتارو مارتينيز معًا، قائلًا: «أحب وجودهم جميعًا، وليو يجب أن يلعب، لكن ليس من السهل إشراكهم جميعًا في الوقت نفسه».

وأردف: «إذا لم نملك التوازن فقد نتعرض للأذى. خوليان ولاوتارو يستحقان المشاركة، لكن الفريق هو الأهم، وهما يتعاملان مع هذه المسألة بصورة ممتازة للغاية».