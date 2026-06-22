آيا ناكامورا ودي جي سنيك وثيودورا يفتتحون المونديال الإلكتروني

أعلنت مؤسسة الرياضات الإلكترونية عن أسماء الفنانين الرئيسيين الذين سيحيون حفل افتتاح بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، المقرر في 8 يوليو المقبل على مسرح لا سين موزيكال في باريس العاصمة الفرنسية، ويشهد الحفل المرتقب مشاركة كلٍّ من النجوم آيا ناكامورا ودي جي سنيك وثيودورا.

ويمثل الحفل انطلاقة النسخة الدولية الأولى من أكبر حدث عالمي للألعاب والرياضات الإلكترونية، حيث يحتفي بالثقافة الفرنسية المعاصرة التي أرست ملامحها منصات البث المباشر، وإبداعات صنّاع المحتوى، والمجتمعات الرقمية، والتجارب الحية.

ومع تزايد التداخل والتكامل بين قطاعات الألعاب والموسيقى وصناعة المحتوى والبث والتجارب الحية ضمن ذات المساحات الثقافية، تفتتح بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 فعالياتها في باريس بعرضٍ يحاكي النبض الثقافي الحديث للعاصمة.

وقال مايك مكابي، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة الرياضات الإلكترونية: «يمثل حفل الافتتاح فرصة مميزة تتيح لنا الترحيب بالجمهور العالمي في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026».

وأضاف: «وبالنظر إلى أن البطولة تجري للمرة الأولى في العاصمة الفرنسية، فقد حرِصنا على الاحتفاء بالمدينة وثقافتها عبر استضافة فنانين أسهموا بفعالية في رسم صورة مشرقة للمشهد الموسيقي والثقافي المعاصر في فرنسا».

وأصبحت آيا ناكامورا، الملقبة بـ «ملكة فرنسا»، واحدة من أكثر الفنانين الفرنسيين تأثيرًا في جيلها، حيث نجحت في بناء قاعدة جماهيرية عالمية عبر مزيجها الفريد الذي يجمع بين موسيقى «الآر أند بي» «R&B»، و«الأفرو بيتس» «Afrobeats»، و«الزوك» «Zouk»، والبوب الفرنسي المعاصر.



من جانبه، يجسد «دي جي سنيك» الامتداد الثقافي العالمي لفرنسا. ويُعد النجم الذي ترعرع في ضواحي باريس واحدًا من أنجح المنتجين الموسيقيين في العالم.

بدورها، برزت ثيودورا، المعروفة حاليًا باسم «ميس كيتوكو» «Miss Kitoko»، كواحدة من أبرز المواهب الصاعدة في الجيل الجديد. ويعتمد أسلوبها على المزج بين الراب والبوب، كما تستوحي مفرداتها والعناصر الجمالية من الثقافة الرقمية، لتمثل جيلاً جديدًا نشأ في البيئة الرقمية، ويتسم بالجرأة الثقافية والارتباط الوثيق بالمجتمعات التي تتشكل ضمن منصات البث المباشر وصناعة المحتوى.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب حفل الافتتاح التاريخي لنسخة العام الماضي في الرياض، والذي شهد نفاد التذاكر بالكامل وأحياه النجم العالمي «بوست مالون» «Post Malone» إلى جانب "دينو" «DINO» عضو فرقة «سفنتين» «SEVENTEEN»، و«داكورث» «Duckwrth»، و«تيلي سميث» «Telle Smith» من فرقة «ذا وورد ألايف» «The Word Alive»، و«أليسو» «Alesso»، وتينا جو «Tina Guo». وفي العام الجاري، سيتولى الثلاثي آيا ناكامورا، ودي جي سنيك، وثيودورا افتتاح النسخة الدولية الأولى لكأس العالم للرياضات الإلكترونية في باريس.

وتجري منافسات بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 في باريس خلال الفترة من 6 يوليو إلى 23 أغسطس، وهي أول نسخة دولية من البطولة.

ومن المتوقع أن يشارك في الحدث أكثر من 2.000 لاعب و200 نادٍ من أكثر من 100 دولة، حيث يتنافسون ضمن 25 بطولة تشمل 24 لعبة مختلفة، وذلك على مجموعٍ قياسيٍ من الجوائز المالية يتجاوز 75 مليون دولار أمريكي.

يُشار إلى أنّ تذاكر بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، بما في ذلك تذاكر حضور حفل الافتتاح، متاحة حاليًا عبر الموقع الرسمي للبطولة.