أمام العراق.. ثيو يستعيد ذكريات مباراتي الدكة

يبدأ المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم مباراةً في كأس العالم وثيو هيرنانديز، ظهيره الأيسر، على مقاعد البدلاء، للمرة الثالثة تاريخيًا.

وفضّل الفرنسي ديدييه ديشامب، مدرب «الديوك»، الزج بلوكاس دينييه أساسيًا على حساب هيرنانديز في مواجهة العراق، الإثنين، ضمن الجولة الثانية من تاسع مجموعات كأس العالم 2026.

وخالف ديشامب قراره في المباراة الماضية أمام السنغال التي شهدت مشاركة هيرنانديز، ظهير أيسر الهلال، منذ بدايتها.

وانطلقت مشاركات ثيو في كأس العالم مع فرنسا بدءًا من نسخة «قطر 2022» التي فازت بها الأرجنتين على حساب منتخب بلاده.

وفي تلك النسخة، بدأ اللاعب البطولة بديلًا لشقيقه لوكاس هيرنانديز، لكن الأخير تعرَّض لقطع في الرباط الصليبي خلال الموقعة الأولى أمام أستراليا، وغادر مستبدلًا بثيو بعد 13 دقيقة فقط.

ولاحقًا شارك لاعب الهلال أساسيًا في بقية مباريات مشوار فرنسا وحتى النهائي، باستثناء لقاء تونس ضمن آخر جولات دور المجموعات الذي شهد إراحة عناصر عدّة بعد ضمان التأهل إلى المراحل الإقصائية.

ويجلس ثيو على مقاعد البدلاء أمام العراق مكررًا الوضع الذي عايشه في مباراتي أستراليا وتونس.

وفي المجمل خاض ظهير «الأزرق» سبع مباريات ضمن بطولة كأس العالم، وسجّل هدفًا، وصنع اثنين.