بارتي يبدأ رحلة المونديال أمام إنجلترا

يستعد توماس بارتي، لاعب خط وسط المنتخب الغاني الأول لكرة القدم، لمشاركته الأولى في كأس العالم، أمام إنجلترا، الثلاثاء، بعد أن غاب عن الفوز على بنما بسبب عدم حصوله على تأشيرة دخول إلى كندا.

ورفضت كندا منح بارتي إذن دخول للبلاد بسبب اتهامه في إنجلترا بعدد من قضايا الاغتصاب، كما رفض الاستئناف الذي تقدم به المنتخب أمام الجهات المختصة لإلغاء القرار.

وانضم لاعب فياريال الإسباني لاحقًا إلى المنتخب استعدادًا للمباراة القادمة أمام إنجلترا في المجموعة 12 في بوسطن بالولايات المتحدة.

وقال بارتي للصحافيين في معسكر تدريب غانا بمدينة بروفيدنس في ولاية رود آيلاند، الإثنين، إنه تجاوز خيبة الأمل هذه ويركز الآن على مساعدة فريقه.

وقال: «أعتقد أن هذا الأمر بالنسبة لي الآن أصبح جزءًا من كرة القدم. تحدث أمور خارج الملعب لا يمكنك التحكم فيها، لكنني أشعر الآن أنني بخير ومستعد للعب».

وقال لاعب خط وسط أرسنال السابق إنه يتطلع لمواجهة منافسين مألوفين له بعد الفترة التي قضاها في لندن مع أرسنال، ومن بينهم الثنائي المنتخب الإنجليزي ديكلان رايس وبوكايو ساكا.

ويواجه بارتي سبع تهم بالاغتصاب إضافة لتهمتين بالاعتداء الجنسي في بريطانيا. ونفى اللاعب الغاني هذه الاتهامات.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن لاعبي المنتخب لن يجيبوا على أي أسئلة تتعلق ببارتي.