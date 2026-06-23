دوكو يستقبل مولوده في لندن

عاد جيريمي دوكو، جناح المنتخب البلجيكي الأول لكرة القدم، إلى لندن قاطعًا مشاركته في كأس العالم، ليكون بجانب زوجته التي وضعت طفلًا اسمته برايس الإثنين.

وقال إبراهيم حسن طبيب الفريق، في بيان صادر عن الاتحاد البلجيكي: «تلقى جيريمي خبرًا قبل مباراة الأحد بأن الولادة وشيكة.. ونظرًا لأنه كان يتلقى بالفعل العلاج الطبي المناسب منذ عدة أيام، فقد تمكن من السفر جوًا دون أي مخاطر طبية ليكون مع عائلته خلال هذه اللحظة المميزة للغاية».

وتابع: «رافق جيريمي زميلي الدكتور بريشت دي كونيك. وسارت الأمور على ما يرام، والأم والأب والطفل جميعهم في حالة ممتازة وسيعود اللاعب للانضمام إلى المعسكر مساء الثلاثاء في سياتل».

وكان دوكو غاب عن مباراة بلجيكا التي انتهت بالتعادل السلبي مع إيران في لوس أنجليس الأحد، بعد أن استبعده المدرب الفرنسي رودي جارسيا عشية المباراة.

وقال جارسيا في المؤتمر الصحافي الذي سبق المباراة: «كنت أعلم منذ يوم الجمعة الماضي أنه لن يلعب، ولن يمكنه كذلك، ولذلك لن نضعه في التشكيل» مشيرًا أيضًا إلى أن دوكو لا يزال يتعافى من وعكة صحية.

وأضاف: «لا أريد أن يشارك اللاعبون إذا لم يكونوا جاهزين طبيًا للمباراة بنسبة 100 بالمئة وهذا هو الأمر الأهم».

وستواجه بلجيكا، التي تعادلت في أول مباراتين لها أمام مصر وإيران، نيوزيلندا يوم السبت المقبل في فانكوفر في ختام مباريات المجموعة السابعة.