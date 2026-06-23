بعد نهاية المواجهة التي جمعت منتخب الرأس الأخضر بمنتخب الأوروجواي بالتعادل. أصبحت حظوظ منتخبنا السعودي في بلوغ الدور القادم من كأس العالم أكبر مما كانت عليه في السابق، فهذه النتيجة أعادت رسم ملامح المجموعة ومنحت الأخضر فرصة ذهبية ليكون سيد قراره بعيدًا عن الحسابات المعقدة والانتظار الطويل لنتائج الآخرين.

اليوم يقف المنتخب السعودي أمام منعطف مهم في مشواره المونديالي حيث إن الانتصار على منتخب الرأس الأخضر مع خسارة منتخب الأوروجواي أمام المنتخب الإسباني قد يفتح أبواب التأهل على مصراعيها ويمنح الأخضر بطاقة العبور للدور القادم باحتلاله المركز الثاني في المجموعة.

لكن الأهم من كل الحسابات والأرقام أن التأهل أصبح مرتبطًا بما سيقدمه المدرب واللاعبون داخل أرضية الملعب، فالمرحلة الحالية لا تحتمل الأخطاء، وتتطلب أعلى درجات التركيز والانضباط والروح القتالية، فمثل هذه المباريات لا تُحسم بالأسماء ولا بالتاريخ، بل بالعزيمة والإصرار والرغبة الحقيقية في تحقيق الإنجاز.

الجماهير السعودية تنتظر هذه اللحظة منذ سنوات طويلة، وتحلم برؤية الأخضر يعبر إلى الأدوار الإقصائية، ويعيد أمجاد الكرة السعودية على الساحة العالمية، ولم يعد يفصل المنتخب عن هذا الحلم سوى مباراة واحدة قد تنقله إلى مرحلة جديدة، وتكتب فصلاً مشرقًا في تاريخ الرياضة السعودية.

وعلى الجميع أن يدرك حجم المسؤولية في هذه المرحلة: من الجهاز الإداري. والجهاز الفني. واللاعبين. والإعلام الرياضي. وحتى الجماهير التي كانت وستظل الوقود الحقيقي للأخضر. فالتكاتف والوقوف خلف المنتخب أصبحا مطلبًا ضروريًا في هذا التوقيت الحساس الذي يجعلنا أن نقاتل جميعًا من أجل بلوغ حلم طال انتظاره سنوات وسنوات طويلة.

مباراة واحدة فقط قد تأخذك إلى ما هو أبعد. وقد تجعل من هذا الجيل جيلاً يُخلّد في ذاكرة الوطن. كل الأمنيات أن يظهر صقورنا الخضر بالشخصية المعهودة. وأن يقاتلوا حتى اللحظة الأخيرة من أجل تحقيق حلم شعب بأكمله ينتظر فرحة طال انتظارها.

لقطة ختام

الحلم بات أقرب من أي وقت مضى.

فكلنا اليوم مع الأخضر.. وكلنا أمل بأن يكون القادم أجمل بإذن الله.