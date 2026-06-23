السنغال والنرويج.. صراع التعويض والتأهل

يسعى منتخب السنغال الأول لكرة القدم إلى تعويض خسارته أمام فرنسا في مستهلّ مشاركته في مونديال 2026، وذلك عندما يواجه النرويج بقيادة إرلينج هالاند الساعية إلى حسم تأهلها على ملعب نيويورك نيوجيرسي ضمن المجموعة التاسعة.

وعانى «أسود التيرانجا»، الذين جُرّدوا من لقبهم القاري بقرار إداري، من عدة مشاكل داخلية.

وأقرّ تياو: «كان هناك خلل، لكننا، اللاعبون والجهاز الفني، نركّز على المباراة ضد النروج»، مؤكدًا أن هذه المشاكل «تمت تسويتها داخليًا».

وقبل المواجهة أعلن تياو مدرب المنتخب السنغالي أنه وقّع عقدًا جديدًا مع الاتحاد بعدما انتهى العقد السابق في فبراير الماضي.

وقال: «تم الأمر»، من دون الخوض في التفاصيل، مضيفًا: «استغرق الأمر وقتًا طويلًا، لكنه لم يكن يومًا مسألة مال، بل مسألة مبدأ واحترام».

يبقى أفضل إنجاز للمنتخب السنغالي بلوغ ربع النهائي في 2002، وقد وصل إلى ثمن النهائي قبل أربعة أعوام في قطر.

ويمنح الفوز على النرويج، المتصدرة ، ساديو ماني ورفاقه فرصة التفكير بمركز ثالث مؤهل إلى دور الـ32 قبل المباراة الأخيرة في المجموعة التاسعة ضد العراق.

وفي المقابل يأمل النرويجيون في حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ32 من مدينة إيست راذرفورد الأمريكية التي تحتضن المواجهة.

وأظهر المنتخب النرويجي القدر ذاته من الفاعلية الهجومية التي قادته إلى الفوز في جميع مبارياته الثماني خلال التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، إذ افتتح مشواره في النهائيات، وهي الأولى له منذ مطلع الألفية الجديدة، بانتصار كبير بنتيجة 4-1 على العراق بقيادة المدرب ستاله سولباكن.