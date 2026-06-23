الريدي يقود نظاما تقنيا سعوديا في آسيوية الكوراش

قاد الدكتور عبد الله الريدي، الحكم الدولي في رياضة الكوراش وخبير تقنية المعلومات، الإدارة التقنية والتشغيلية للبطولة الآسيوية الخامسة عشرة للكوراش، التي استضافتها دوشنبه العاصمة الطاجيكية بمشاركة نخبة من أبطال القارة الآسيوية.

وشهدت البطولة مشاركة 100 لاعب ولاعبة يمثلون 13 دولة آسيوية، تنافسوا في 16 فئة وزنية، فيما بلغ إجمالي النزالات 119 نزالًا تم إنجازها بالكامل وفق الجدول الزمني المعتمد، مع إصدار النتائج والإحصائيات والتقارير الرسمية بصورة إلكترونية متكاملة.



وتولى الدكتور الريدي قيادة الجوانب التقنية للبطولة من خلال نظامKurash Tournament Management System (Kurash TMS)، وهو نظام إلكتروني متخصص قام بتصميمه وبرمجته وتطويره بشكل مستقل، ليكون منصة متكاملة لإدارة بطولات الكوراش على المستويات المحلية والقارية والدولية.

وشمل دور النظام إدارة مختلف مراحل البطولة، بدءًا من تسجيل اللاعبين واعتماد المشاركات، مرورًا بإجراءات الميزان والقرعة الإلكترونية وتوزيع المنافسات، ووصولًا إلى إدارة الحكام وتشغيل لوحات النتائج الإلكترونية وإصدار النتائج الرسمية والتقارير الإحصائية الختامية، الأمر الذي أسهم في رفع كفاءة العمل التنظيمي وتحقيق أعلى درجات الدقة والسرعة في إدارة المنافسات.

ويُعد نجاح تشغيل البطولة الآسيوية عبر نظام سعودي التطوير خطوة مهمة في مسيرة التحول الرقمي للرياضات القتالية، ويعكس قدرة الكفاءات الوطنية على تقديم حلول تقنية متخصصة قادرة على خدمة البطولات الدولية وفق المعايير المعتمدة عالميًا.

وأكد الدكتور عبد الله حسني الريدي أن تطوير النظام جاء انطلاقًا من خبرته الميدانية الطويلة في رياضة الكوراش، واحتكاكه المباشر بالتحديات التي تواجه اللجان المنظمة والحكام خلال البطولات، موضحًا أن الهدف كان بناء منصة متخصصة تلبي الاحتياجات الفعلية للاتحادات الرياضية وتسهم في رفع كفاءة إدارة المنافسات وتوفير بيانات وإحصائيات دقيقة بشكل فوري.

وشارك في البطولة منتخبات من أفغانستان، والصين تايبيه، والهند، وإيران، وكازاخستان، وقرغيزستان، وباكستان، وكوريا الجنوبية، وطاجيكستان، وتايلند، وتركمانستان، وأوزبكستان، وفيتنام، فيما تصدرت أوزبكستان جدول الميداليات العام برصيد 15 ميدالية، تلتها طاجيكستان بـ 10 ميداليات.