أخضر اليد يختتم معسكر الشرقية

أنهى المنتخب السعودي لكرة اليد لفئة الشباب معسكره التحضيري الداخلي في الشرقية، الإثنين، ضمن البرنامج الإعدادي للمشاركة في البطولة الآسيوية 2026م.

وكان أخضر اليد لعب مباراتين تجريبيتين خلال المعسكر مع نظيره القطري كسب الأولى وخسر الثانية.

وتستضيف مدينة أنديجان بأوزبكستان منافسات البطولة من 10 إلى 21 أغسطس المقبل، ويعلب الأخضر ضمن المجموعة الأولى التي تضم كلًا من: أوزبكستان (المستضيف)، إيران، الصين تايبيه، جمهورية الصين الشعبية.

ودخل سامي الفضل، مدرب المنتخب السعودي لكرة اليد للشباب، معسكر الشرقية بـ23 لاعبًا وهم: عبد الله السعدون، زكريا طه، مهند السيهاتي، حيدر الدعسري، محمد القايد، عبدالله المرهون، حسين آل حمدان، أحمد العبيدي، علي السني، محمد السيهاتي، حسن الصفار، سلمان المعيني، هشام منصور، بدر القرلي، أمجد بيضي، معاذ بيضي، أحمد يوسف، يوسف عمر، قاسم الخويليدي، فاضل الرمضان، أسامة آل ربيع، عباس العوازم ومحتار العبد الوهاب.

يذكر أن المنتخبات الأربعة الأولى في البطولة تضمن التأهل المباشر إلى كأس العالم إذ تُعد هذه النسخة بمثابة التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى المونديال.