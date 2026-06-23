كريستيانسن: خسرنا كاراسكيا..ولا نخشى خبرة كرواتيا

خسر المنتخب البنمي الأول لكرة القدم خدمات لاعب الوسط أدالبرتو كاراسكيا، قبل مواجهة كرواتيا الثلاثاء بكأس العالم، في وقت يسعى كلا المنتخبين للحفاظ على آماله في التأهل لأدوار خروج المغلوب، لكن المدرب توماس كريستيانسن أكد جاهزيتهم للمباراة.

وكان كاراسكيا «27 عامًا» نجم فريق بوماس أونام المكسيكي يتعافى من إصابة عضلية، وجلس على مقاعد البدلاء خلال خسارة بنما 0-1 أمام غانا في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الـ 12، التي تضم كذلك إنجلترا.

وقال كريستيانسن في مؤتمر صحافي الإثنين إن اللاعب كان يحرز تقدمًا في التعافي، لكنه شعر بتوعك أثناء التدريبات: «من المؤسف ألا يكون معنا في هذه المباراة المهمة أمام كرواتيا. لكننا أظهرنا أن المنتخب جاهز للمنافسة».

وإذا خسرت بنما أمام كرواتيا وتجنبت إنجلترا الهزيمة أمام غانا، سيتأكد خروج بنما، مما لا يترك لها مجالًا كبيرًا للخطأ.

وأضاف المدرب: «هذه هي المباراة الأهم. الجميع متحمس للغاية. يريد اللاعبون إزالة الشوكة التي غرزتها مباراة غانا، حيث كنا نستحق أكثر من ذلك بكثير».

وخسرت بنما نقطة مهمة في مجموعة صعبة عندما خطفت غانا هدف الفوز في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وحققت بنما بداية واعدة في الهجوم، لكنها في النهاية لم تحقق أي نتيجة ملموسة، وسيتعين عليها تجنب الأخطاء الفادحة أمام كرواتيا وصيفة بطل كأس العالم 2018.

وتواجه بنما مهمة صعبة أمام كرواتيا التي يضم لاعب الوسط لوكا مودريتش «40 عامًا» وثنائي مانشستر سيتي ماتيو كوفاتشيتش ويوسكو جفارديول.

وأحرزت كرواتيا وصافة مونديال 2018 والمركز الثالث في نسخة 2022 في قطر، وتتمتع بالعديد من عناصر الخبرة في صفوفها.

وأشار كريستيانسن إلى أن كرواتيا لديها قدرات فائقة على الأجنحة، وتتمتع بحالة بدنية جيدة للغاية، معترفًا بأن كرواتيا ستسعى لإثبات أن الخسارة 4-2 أمام إنجلترا كانت مجرد كبوة عابرة.

ومع ذلك، يعتقد أن بنما قادرة على مفاجأة كرواتيا وتحقيق أول فوز لها في كأس العالم: «أنا طموح، لكنني واقعي أيضًا. لأننا شهدنا في كأس العالم هذه نتائج مثيرة لم يتوقعها أحد.. لماذا لا نكون نحن ضمن الفرق التي تفاجئ الجميع بشكل إيجابي؟».