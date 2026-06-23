بروتوكول الطقس يصطاد المباراة الـ 42

طُبِّق بروتوكول الطقس في كأس العالم 2026، للمرة الأولى بعد 41 مباراة من البطولة، التي تحتضنها قارة أمريكا الشمالية.

وتأجّل الشوط الثاني من مباراة المنتخب العراقي الأول لكرة القدم ونظيره الفرنسي، التي انطلقت منتصف ليل الإثنين بتوقيت الرياض، لحساب الجولة الثانية من تاسع مجموعات البطولة، بسبب تفعيل البروتوكول.

وبعد نهاية الشوط الأول بتقدم الفرنسيين بهدف سجله المهاجم كيليان مبابي، أكد الاتحاد الدولي لكرة ‌القدم «فيفا» تأجيل بداية الشوط الثاني ‌بسبب ‌عاصفة رعدية.

وقدّر إمكانية استئناف المباراة ⁠بعد 30 دقيقة على الأقل من بداية الاستراحة.

وتطبِّق الولايات المتحدة الأمريكية بروتوكولًا يوجب إيقاف اللعب فورًا إذا رُصِد برق أو نشاط كهربائي على بُعد 8 أميال «نحو 13 كيلومترًا» أو أقل من الملعب.

وبموجبه، يغادر اللاعبون والحكام أرض الملعب، ويُطلب من الجماهير التوجه إلى أماكن آمنة داخل المنشأة، ويبدأ عدٌّ تنازلي مدته 30 دقيقة من لحظة آخر صاعقة رُصدت، وإذا حدثت أخرى جديدة خلال هذه المدة، يُعاد العدّ من الصفر لفترة مماثلة، ولا يُستأنف اللعب إلا بعد انقضائها دون تسجيل أي نشاطٍ برقّي جديد.

وطوال 41 مباراة منذ انطلاق البطولة، بقي البروتوكول خارج نطاق التطبيق، قبل تفعيله للمرة الأولى خلال المواجهة الـ 42 بين العراق وفرنسا، على ملعب لينكون فاينانشال فيلد، الذي يقع جنوب مدينة فيلادلفيا بولاية بنسيلفانيا الأمريكية.

وشهد الشوط الأول هطول أمطار غزيرة على الملعب، اضطرت المشجعون في المدرجات إلى الاحتماء بالأكياس البلاستيكية اتقاءً للبلل.