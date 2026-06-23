أخضر الشاطئية يتقدم 416 مركزا عالميا

وصلت بعثة منتخب الكرة الطائرة الشاطئية إلى مدينة هانغتشو الصينية، للمشاركة في بطولة هانغتشو شياوشان فيوتشرز خلال الفترة 25–28 يونيو الجاري.

وتأتي مشاركة أخضر الشاطئية بعد تقدم الثنائي ضياء آل جواهر وعلي محفوظ من المركز 615 إلى 199 عالميًا، إثر حصدهما 288 نقطة من بطولتي بينجتونج المفتوحة في تايوان، ويون يانج الآسيوية في الصين، وفق ما أعلن الاتحاد السعودي لكرة الطائرة في حسابه الرسمي على منصة «إكس» الإثنين.

كما يشارك في البطولة أيضًا ماجد الشهري وسراج العمري ثنائي المنتخب السعودي.