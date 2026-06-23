كيروش: لدينا 33 مليون أسد

تمسك البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب المنتخب الغاني الأول لكرة القدم، بفرصهم للفوز على إنجلترا في مباراتهما المقبلة لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الـ 12 لكأس العالم الثلاثاء، مؤكدًا أنهم سيقدمون مباراة ستبقى في الذاكرة.

وقال المدرب في مؤتمر صحافي الإثنين إن إنجلترا بشعار «الأسود الثلاثة» المطبوع على قميص المنتخب، لكن غانا تملك 33 مليون أسد، في إشارة إلى عدد سكانها، وستسعى إلى إحداث مفاجأة وخطف النقاط الثلاث التي تحتاجها للتأهل، قبل جولة واحدة من نهاية دور المجموعات.

وتخوض إنجلترا المباراة بثقة كبيرة بعد تغلبها 4-2 على كرواتيا، وهو الفوز الذي أظهر الطموح الهجومي للمدرب الألماني توماس توخيل، لكنه كشف أيضا عن هشاشة دفاعية كافية لكبح جماح التوقعات.

أما غانا، التي أظهرت انضباطًا وخطورة في فوزها 1-0 على بنما، فلديها الفرصة لتحويل بدايتها الواعدة إلى إنجاز بارز والتأهل عن المجموعة.

وأوضح كيروش: «أمامنا مباراة رائعة. هذا ما نسعى إليه طوال حياتنا، أن نكون في المكان المناسب وفي الوقت المناسب، وأن نلعب ضد أفضل اللاعبين في العالم».

واستطرد: «نعرف أسلوب لعب إنجلترا. لديهم لاعبون ممتازون، ولديهم الخبرة المكتسبة من الدوري الممتاز.. يلعبون بقوة، لكننا نعرف كيف يمكننا السيطرة على ذلك. نعلم أن لديهم ثلاثة أسود، لكننا نمتلك 33 مليون أسد».

وفوز غانا، التي وصلت إلى ربع نهائي كأس العالم 2010 محققة أفضل نتيجة لها، سيضمن لها التأهل إلى الدور التالي في البطولة، لكن التعادل قد يكون كافيًا أيضًا.

ويشارك كيروش في كأس العالم للمرة الخامسة، بعد أن تولى تدريب البرتغال وإيران في البطولات السابقة، وهو يتمتع أيضًا بخبرة واسعة على صعيد كرة القدم الإنجليزية، بعمله مع أليكس فيرجسون في مانشستر يونايتد لعدة أعوام في بداية العقد الأول من القرن الـ 21.

ورأى المدرب البرتغالي أن هذه الخبرة ستكون مفيدة، خاصة وأن إنجلترا من بين المرشحين للفوز باللقب، وقال: «الأمر بسيط. نحن في هذه البطولة من أجل حصد النقاط للتأهل، هذا هو الأهم بالنسبة لنا.. نعلم أن إنجلترا لديها نقاط قوتها، لكننا نمتلك مزايانا الخاصة. علينا أن نبقى في المباراة طوال 90 دقيقة بأقصى طاقتنا».

ولدى سؤاله عما يمكن أن يتوقعه المشجعون الثلاثاء، أجاب: «صدقوني، ستكون هناك متعة كبيرة في أرض الملعب. نعمل في مجال الترفيه. سنقاتل ونلعب ونستمتع. أضمن لكم أن المباراة ستبقى في ذاكرة وقلوب الناس عند انتهائها».