فلومينينسي يعيد سيلفا من بورتو

عاد قلب الدفاع تياجو سيلفا إلى فريق فلومينينسي البرازيلي الأول لكرة القدم، بعقد يمتد حتى ديسمبر المقبل، بعد فترة قصيرة مع بورتو البرتغالي استمرت بضعة أشهر.

وأوضح بطل الدوري البرازيلي أربع مرات في بيان الإثنين: «ما بدا وكأنه وداع لم يكن في الحقيقة سوى إلى اللقاء. بعض القصص لا تنتهي أبدًا. تياجو سيلفا يعود إلى فلومينينسي».

وخاض المدافع السابق لباريس سان جيرمان الفرنسي وميلان الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي أربع نسخ من كأس العالم مع منتخب البرازيل، وتُوّج بلقب كوبا أميركا 2019، لكنه لم يُستدعَ من قبل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي إلى مونديال أمريكا الشمالية.

وغادر اللاعب «41 عامًا» لفترة وجيزة في نهاية عام 2025 نادي بدايته الأولى وحتى سن الـ 18 إلى بورتو وأحرز معه لقب الدوري البرتغالي، وشارك في ثماني مباريات ضمن المسابقة.

وعاد للمرة الأولى إلى فلومينينسي عام 2024، ولعب دورًا أساسيًا في ضمان البقاء. ومهّد ذلك لعام 2025 مميز، أنهاه فلومينينسي في المركز الخامس بالدوري البرازيلي، وبلغ نصف نهائي كأس العالم للأندية.