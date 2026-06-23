النرويج والسنغال يثبتان تشكيلة الجولة الأولى

أعلن بابي تياو، مدرب المنتخب السنغالي الأول لكرة القدم، ونظيره ستوله سولباكن، مدرب النرويج، عن تشكيلتيهما بلا تغييرات للمباراة المقررة في وقت مبكر صباح الثلاثاء ضمن المجموعة التاسعة ببطولة كأس العالم لكرة القدم.

وأبدى مدرب النرويج ثقته ‌بالفريق الذي ‌تغلب ​4-1 ‌على ⁠العراق ​في الجولة ⁠الأولى، كما دفعت السنغال بنفس التشكيلة التي خسرت 3-1 أمام فرنسا.

ويعتمد سولباكن مجددًا على خط هجومه الأساسي، ⁠حيث سيدعم ألكسندر سورلوث وأنطونيو ‌نوسا ‌المهاجم إرلينج هالاند.

وأبقى مدرب السنغال إبراهيم مباي ‌مجددًا ضمن البدلاء، على الرغم من أنه سجل هدفًا في مرمى فرنسا.

ويبدأ النرويج المواجهة بتشكيل مكون من: أوريان ‌نيلاند وجوليان رايرسون وكريستوفر آجر وتوربيورن هيجيم وديفيد ⁠مولر ⁠وولف ومارتن أوديجارد وساندر بيرج وفريدريك أورسنيس وألكسندر سورلوث وإرلينج هالاند وأنطونيو نوسا.

وفي المقابل، تدخل السنغال بتشكيل ضمن كل من: إدوار ميندي وكريبين دياتا وخاليدو كوليبالي وموسى نياكاتي والحاج مالك ضيوف وإدريسا جانا جي ولامين كامارا ​وبابي ​جي وإسماعيلا سار وساديو ماني ونيكولاس جاكسون.