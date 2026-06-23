قبل الرأس الأخضر.. نقاش مطول بين المسحل ودونيس

جمع نقاشٌ مطوّلٌ بين ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، واليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب الأول، خلال الحصة التدريبية التي أجراها «الأخضر»، فجر الثلاثاء، على ملعب «كيو 2» في مدينة أوستن الأمريكية.

ورصدت «الرياضية» المسحل ودونيس وهما يجلسان في مدرجات الملعب، يتابعان مجريات التدريب عن قرب، فيما دار بينهما حديثٌ استمر لفترة طويلة تزامنًا مع أداء اللاعبين تمارينهم استعدادًا لمواجهة الرأس الأخضر، فجر السبت المقبل، ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من ثامن مجموعات كأس العالم.

ودشّن «الصقور» بهذا التدريب استعداداتهم للمباراة التي يتعيّن عليهم الفوز بها للإبقاء على آمالهم في بلوغ دور الـ 32 من البطولة.

وجاء التدريب غداة الخسارة 0ـ4 أمام إسبانيا، مساء الأحد، ضمن الجولة الثانية على ملعب مرسيدس بنز في مدينة أتلانتا.

وعاد الأخضر بعد المباراة إلى أوستن، مقره الدائم خلال المونديال، من أجل التحضير للقاء الأخير الذي يحتضنه ملعب إن آر جي في مدينة هيوستن.

وقسّم دونيس اللاعبين إلى مجموعتين، ضمت أولاهما الأسماء التي بدأت لقاء إسبانيا، وخصَّص لهم تمارين استرجاعية داخل صالة اللياقة البدنية، أمّا المجموعة الأخرى وشملت البدلاء والاحتياطيين فتوجهت إلى أرض الملعب لإجراء التدريبات الاعتيادية.

وجنى المنتخب نقطة واحدة، مقابل اثنتين لأوروجواي، التي تعادل معها في الجولة الأولى 1ـ1، وحققت الرأس الأخضر نقطتين أيضًا، فيما نالت إسبانيا أربعًا.