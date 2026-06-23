ألفاريز: لا أريد البقاء في أتلتيكو

أعلن خوليان ألفاريز، مهاجم المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، وللمرة الأولى، الإثنين، رغبته في الرحيل عن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، في وقت يسعى ريال مدريد وبرشلونة لضمه.

ورفض أتلتيكو في وقت سابق من يونيو عرضًا بقيمة 173 مليون دولار من ريال مدريد، فيما يأمل برشلونة في الفوز بسباق ضم اللاعب، البالغ 26 عامًا، والذي يعد أولويته الأولى.

وبسؤال ألفاريز عن مستقبله، عقب مشاركته في فوز الأرجنتين 2ـ0 على النمسا في دور المجموعات من كأس العالم الإثنين، قال: «هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن ذلك، لكنني أيضًا لا أريد إخفاء الأمر. أحاول أن أكون شخصًا صريحًا».

وأضاف: «تحدثت مع مسؤولي النادي، ومع الأشخاص الذين كان يجب أن أتحدث إليهم، وأعتقد أن أفضل شيء للجميع هو الانتقال. أريد تحقيق حلمي» من دون أن يحدد وجهته المفضلة.

وكان إنريكي سيريسو رئيس أتلتيكو قال الأسبوع الماضي، إنه لا يملك أي مؤشرات حول رغبة ألفاريز في الرحيل، بعد موسمين من دون ألقاب.

كما انتقد محاولات الأندية المنافسة ضم المهاجم، مشيرًا إلى أن ألفاريز لن يغادر إلا في حال دفع قيمة الشرط الجزائي البالغة 571.38 مليون دولار.

ويبدو أن ريال مدريد قد حوّل اهتمامه إلى أهداف أخرى بعد رفض عرضه، في حين تشير تقارير إلى أن برشلونة يستعد لتقديم عرض جديد، في سعيه لتعويض رحيل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي.