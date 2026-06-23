مدافعا عن هين.. بوتر: نفوز ونخسر معا

رفض جراهام بوتر، مدرب المنتخب السويدي الأول لكرة القدم، تحميل قلب دفاعه إيزاك هين مسؤولية الخسارة 1-5 أمام هولندا السبت، ضمن منافسات المجموعة السادسة لكأس العالم في أمريكا الشمالية.

وجاءت الأهداف الثلاثة الأولى التي استقبلتها شباك السويد في ثاني مبارياتها بالمجموعة جميعها من كرات عرضية أمام المرمى، وهو ما أثار انتقادات لأداء هين الدفاعي.

وقال المدرب الإنجليزي في مؤتمر صحافي الإثنين في معسكر تدريب المنتخب: «أحب إيزاك هين. لا يهمني ما يقوله أي شخص، طالما أنا هنا، فهو سيلعب».

وأضاف: «بالنسبة لي، هذه مجرد لعبة إلقاء اللوم. هذا هو العالم الذي نعيش فيه، حيث يريد البعض تحميل المسؤولية لأحد ما. إذا أراد الجميع أحدًا ما فيجب أن يكون أنا، وليس عليه، فهو يبذل قصارى جهده تمامًا لتمثيل بلده بأفضل طريقة ممكنة، ومع ذلك يتعرض لانتقادات لاذعة لمجرد أن أحدهم سجل هدفًا».

وبدأت السويد مشوارها في البطولة بقوة بفوزها 5-1 على تونس، لكنها تعثرت أمام هولندا بالنتيجة نفسها في مباراة لم يسر فيها أي شيء على ما يرام بالنسبة لقلب الدفاع هين، البالغ من العمر 27 عامًا.

وقال بوتر: «لا أحد يرى الأخطاء الأخرى التي سبقته ـ أخطائي، وأخطاء اللاعبين الآخرين، وانتقاد هين يبدو أمرًا مريحًا لأنكم تشعرون بالألم بعد الهزيمة، وأنا أتفهم أن هذا هو جوهر وسائل التواصل الاجتماعي. عندما تخسر مباراة كرة قدم، يشعر الجميع بالألم، الجميع يتألمون. أنتم تتألمون، ومن على وسائل التواصل الاجتماعي وجماهيرنا».

وأضاف: «ثم يلقون باللوم عليه، وهذا يجعلهم يشعرون بتحسن طفيف، لكن الحقيقة هي أن الأمر أكثر تعقيدًا من ذلك. وكما قلت، أنا أحب هين، وأحب الدور الذي لعبه معي في المنتخب. نحن نفوز ونخسر معًا كفريق واحد».

وقبل مباراتها الأخيرة في دور المجموعات أمام اليابان، تحتل السويد المركز الثالث في المجموعة السادسة بثلاث نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن هولندا المتصدرة واليابان التي تحتل المركز الثاني. بينما تقبع تونس في المركز الأخير بدون نقاط، وقد تأكد خروجها من البطولة.