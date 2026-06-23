مليون ونصف يعلق انتقال تريزيجيه إلى الرياض

يتوقف توصُّل إدارة نادي الرياض إلى اتفاق مع النادي الأهلي المصري ولاعبه الدولي محمود حسن «تريزيجيه»، من أجل ضمّه خلال الصيف الجاري، على مبلغ مليون ونصف المليون دولار، حسبما أبانت لـ «الرياضية» مصادر خاصة.

ودخلت إدارة الرياض في مفاوضات مع الأهلي واللاعب لم تفضِ إلى اتفاق بعد، نتيجة اختلافات مالية بين العرض المقدّم والقيمة المالية التي يطلبها كل منهما.

وحسب المصادر، وصل عرض الرياض إلى مليون دولار للأهلي، أقل بنصف مليون مما يطلبه النادي للموافقة على إتمام الصفقة.

وتعرض إدارة النادي العاصمي على تريزيجيه عقدًا بقيمة مليوني دولار، فيما يشترط اللاعب ثلاثة ملايين لإتمام التوقيع.

ويرتبط الجناح البالغ من العمر 31 عامًا بعقد مع الأهلي يمتد حتى صيف 2030.

وبدأ تريزيجيه مسيرته الكروية من الفئات السنية للأهلي وتدرج فيها حتى صعد إلى الفريق الأول، ثم خاض عدة تجارب احترافية خارجية، أبرزها مع أستون فيلا الإنجليزي، قبل العودة إلى ناديه الأصلي صيف 2025.

وخلال الموسم الماضي، مثّل الفريق في 32 مباراة، وسجّل 18 هدفًا، وقدم تمريرة واحدة حاسمة.

ويخوض اللاعب في الوقت الحالي منافسات كأس العالم مع منتخب بلاده، وشارك بديلًا في اللقاء الأخير أمام نيوزيلندا وسجل الهدف الثالث في انتصار «الفراعنة» 3-1.