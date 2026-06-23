عادل كلوزة وواصل ملاحقة ميسي.. مبابي يحسم تأهل فرنسا

احتفل كيليان مبابي، قائد المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، بأفضل طريقةٍ ممكنةٍ بمباراته الدولية الـ 100 عبر تسجيله ثنائيةً، ضِمن ثلاثيةً نظيفة، انتصر بها «الديوك» على العراق، فجر الثلاثاء، وحسموا بها تأهلهم رسميًّا إلى دور الـ 32 من كأس العالم.

وسجل مبابي ثنائيةً للمرة الثانية على التوالي، وجاءت في الدقيقتين 14 و54، رافعًا غلته في المونديال إلى 16 هدفًا، ليعادل رقم الألماني المعتزل ميروسلاف كلوزة، ويحافظ على فارق الهدفين خلف الأرجنتيني الأسطوري ليونيل ميسي، صاحب الرقم القياسي، الذي أحرز هدفين لمنتخب بلاده، الإثنين، في النمسا.

وأضاف الجناح عثمان ديمبيلي الهدف الثالث في الدقيقة 66 خلال المباراة التي احتضنتها فيلادلفيا، وتوقَّفت نحو ساعتين بعد الشوط الأول بسبب عاصفةٍ رعديةٍ.

وحقَّقت فرنسا انتصارها الثاني في المجموعة التاسعة بعد الفوز على السنغال 3ـ1 ضمن الجولة الأولى، وحسمت بطاقة التأهل دون الحاجة إلى نقاط مباراتها الأخيرة مع النرويج، بينما عجز العراق عن انتزاع أي نقطةٍ عقب خسارتين متتاليين.

ولحق منتخب «الديوك» بالمكسيك والولايات المتحدة وألمانيا والأرجنتين إلى الدور الثاني من البطولة التي تحتضنها أمريكا الشمالية.