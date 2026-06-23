لورينزو: مرتدات الكونغو تهدّد طموحنا

حذَّر نيستور لورينزو، مدرب المنتخب الكولومبي الأول لكرة القدم، من خطر الهجمات المرتدة التي يجيدها لاعبو منتخب الكونغو الديمقراطية قبل مواجهتهما، الثلاثاء، في مدينة جوادالاخارا المكسيكية ضمن منافسات المجموعة الـ 11 لكأس العالم 2026.

واستهلَّت كولومبيا مشوارها بالفوز 3ـ1 على أوزبكستان، وستضمن التأهل إلى دور الـ 32 إذا فازت في المباراة، لكنَّ لورينزو حذَّر من أن الكونغو، التي تعادلت 1ـ1 مع البرتغال في مباراتها الافتتاحية، ستُشكِّل تحديًا مختلفًا.

وذكر المدرب الأرجنتيني في مؤتمرٍ صحافي، الإثنين، أن تشكيلة الكونغو، التي تعتمد على طريقة 5ـ3ـ2 بوجود ثنائي في الهجوم، تجعل من التحوُّلات والهجمات المرتدة الخطر الرئيس الذي يجب التعامل معه.

وأثنى لورينزو على قدرة مهاجمه لويس دياز، الذي سجل هدفًا وصنع آخرَ، على اللعب في أكثر من مركزٍ، وقال: «ليس المهم عدد المرَّات التي يهاجم فيها، بل كيف تنتهي تلك الهجمات. هو مهاجمٌ متكاملٌ».

وأكد المدرب أنه لا يواجه أي حيرةٍ بشأن اختيار التشكيلة، ورفض الكشف عن أسماء الذين سيخوضون المباراة، لكنَّه حثَّ لاعبيه على استغلال طاقة الجماهير دون أن يفقدوا رباطة جأشهم بعد أن تأثر عديدٌ منهم بشكلٍ واضحٍ خلال مباراة أوزبكستان في ملعب «أزتيكا»، وطلب منهم اللعب بقلبٍ متحمِّسٍ وعقلٍ هادئ.