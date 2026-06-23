توخيل: استراحات الترطيب تجارية.. وتفقد زخم المباريات

‌انتقد الألماني توماس توخيل، مدرب المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم، استراحات الترطيب التي جرى تطبيقها بشكلٍ إلزامي في مباريات كأس العالم 2026، مبينًا أنها تؤثِّر بشكلٍ سلبي في المباريات أكثر مما كان متوقَّعًا.

وفرض الاتحاد الدولي لكرة القدم استراحات ترطيبٍ لمدة ثلاث دقائق في منتصف كل شوطٍ بسبب درجات الحرارة المرتفعة بالمدن المستضيفة للبطولة في الولايات المتحدة وكندا ‌والمكسيك، لكنَّها أثارت آراءً متباينةً.

ويرى منتقدون، أن ‌هذه ⁠الاستراحات، التي تُقسِّم ⁠المباراة فعليًّا إلى أربعة أرباعٍ، تتيح ببساطةٍ للمحطات التلفزيونية الاستفادة من فواصلَ إعلانيةٍ، تزيد مدتها عن دقيقتين، بل إن هذه الاستراحات شكَّلت مصدرَ خلافٍ بين المتشدِّدين في هذه الرياضة.

وقال توخيل في مؤتمرٍ صحافي، الإثنين، قبل المباراة أمام غانا ضمن المجموعة الـ 12، الثلاثاء: «أعتقد ⁠أن استراحة الترطيب تُعرقل المباراة، وتُغيِّر ملامحها أكثر ‌بكثيرٍ مما كنت ‌أعتقد». وأضاف: «كانت هناك بالطبع استراحات ترطيبٍ من قبل، تُطبَّق عندما ‌يكون الطقس حارًّا للغاية، ويكون ذلك ضروريًّا، لكنها كانت ‌أقصر، ولم تكن إلا في عددٍ قليلٍ جدًّا من المباريات، أمَّا الآن، فهي تُقسِّم المباراة تقريبًا إلى أربعة أرباعٍ، وأعتقد أنها تُغيِّر طابعها أكثر مما كنت أتصوَّر».

وعلى الرغم من أن المباريات ‌لا تُجرى جميعها خلال وقت النهار إلا أن «فيفا» فرض استراحات الترطيب في كل مباريات ⁠كأس العالم ⁠حرصًا على العدالة والاتِّساق حتى لو لم تكن الظروف الجوية تستدعي ذلك فعليًّا. ولا يُتوقَّع أن تتجاوز درجات الحرارة في بوسطن الثلاثاء 20 درجةً مئويةً.

وأضاف توخيل: «بصفتي مدربًا، أحبُّ بالطبع أن يكون لي تأثيرٌ، وأن يكون فريقي متماسكًا، لكن بشكلٍ عامٍّ، أعتقد أنني أحب كرة القدم أكثر عندما تُلعب دفعةً واحدةً، وفي شوطٍ واحدٍ، لأن هذا يصنع زخمًا»

وتابع: «من الصعب بناء الزخم، ومن الصعب الحفاظ عليه. الزخم يتجلَّى على مدى فترةٍ زمنيةٍ أطول، وهذا يضيف إلى سمة هذه اللعبة الجميلة، في حين أن استراحة الترطيب تنتقص منها».