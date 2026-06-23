بعد 60 دقيقة.. ميندي يغادر مصابا

غادر السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى منتخب السنغال الأول لكرة القدم، أرضية الملعب متأثِّرًا بالإصابة في الشوط الثاني من المباراة أمام النرويج ضمن الجولة الثانية من كأس العالم 2026، فجر الثلاثاء.

واستقبلت شباك ميندي، حارس مرمى فريق الأهلي السعودي، ثلاثة أهدافٍ على مدار الشوطين قبل أن يغادر أرضية الملعب إثر الإصابة، ويدفع المدرب بابي تياو بدلًا منه بموري دياو عند الدقيقة 63.

وسقط الحارس على أرضية ملعب إيست روثرفورد في نيويورك نيوجيرسي في الدقيقة 61، ليضطر أعضاء الجهاز الطبي إلى التدخُّل سريعًا قبل أن يطالبوا بتغييره.

وطبقًا لموقع «سوفا سكور»، المتخصِّص في إحصاءات كرة القدم، نال ميندي، البالغ 34 عامًا، تقييمًا قدره 6.0 بعد ثلاثة تصدياتٍ داخل منطقة الجزاء.