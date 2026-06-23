مارتينيز: نحن متماسكون.. ورونالدو قدوتنا

أكد الإسباني روبرتو مارتينيز، مدرب المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم، أن لاعبيه حافظوا على الإيجابيَّة، وتجاهلوا الانتقادات التي أعقبت التعادل المخيِّب للآمال في المباراة الأولى بكأس العالم 2026.

وسيطرت البرتغال على الكرة بشكلٍ كبيرٍ خلال التعادل 1ـ1 مع الكونغو الديمقراطية، لكنَّها ستحتاج إلى تقديم أداءٍ هجومي أكثر قوَّةً أمام أوزبكستان، الثلاثاء، إذ أسفرت سيطرتها في المباراة الأولى عن سبع تسديداتٍ، منها واحدةٌ فقط على إطار المرمى، وهي ضربة رأسٍ من جواو نيفيز، سجل بها الهدف الوحيد في الدقيقة 6.

وذكر مارتينيز في مؤتمرٍ صحافي، الإثنين، أن لاعبيه بدؤوا المباراة السابقة بشكلٍ جيدٍ، لكن بعد أول 20 دقيقةً فقدوا الانضباط والتنظيم، وهو أمرٌ توقَّع أن يتحسَّن أمام أوزبكستان.

وقال المدرب: «نحن أقوياء، ونتحلَّى بالتركيز. مجموعتنا أكثر تماسكًا من ذي قبل، والتوتر ليس جزءًا من فريقنا».

وأضاف: «من الطبيعي أن نتعرَّض للنقد بعد نتيجةٍ سيئةٍ. أحيانًا يكون النقد غير عادلٍ، أو سلبيًّا، لكنَّه لا يُؤثِّر في طريقة استعدادنا».

ورفض مارتينيز تسمية أي من اللاعبين الأساسيين للمباراة المقبلة، مبينًا أنهم جميعًا، باستثناء توماس أراوخو، متاحون، بما في ذلك روبن دياش الذي غاب عن المواجهة الأولى.

ودافع المدرب عن كريستيانو رونالدو «41 عامًا» الذي يشارك في كأس العالم للمرَّة السادسة بعد أن أثار أداؤه أمام الكونغو مطالباتٍ بإشراكه ضمن البدلاء، وهو ما رفضه مارتينيز.

وبيَّن: «نحن مجموعةٌ تُريد السيطرة على الكرة. نريد الدفاع والرد بسرعةٍ، وشن هجماتٍ مرتدةٍ سريعةٍ. أنت في حاجةٍ إلى لاعبٍ يُتيح المساحات بتحركه، ورونالدو أحد أفضل اللاعبين في هذا الجانب».

واستطرد: «إنه لاعبٌ يدافع، ويلعب لمنتخب بلاده منذ فترةٍ طويلةٍ، ويريد مواصلة التطور من أجله. هو حقًّا قدوتنا».

وتتصدَّر كولومبيا، التي فازت 3ـ1 على أوزبكستان في مباراتها الأولى، المجموعة الـ 11، وقال مارتينيز: إن فريقه يعلم أن الفوز مهمٌّ من أجل التقدم نحو دور الـ 32.

ولفت إلى أن خيبة الأمل شعورٌ يراودهم جميعًا، لكنه يشعر بأنهم يمتلكون منتخبًا جاهزًا لتقديم أداءٍ مميَّزٍ طوال الـ 90 دقيقة.