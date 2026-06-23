كانافارو: البرتغال تملك أحد أعظم لاعبي التاريخ

طلب الإيطالي فابيو كانافارو، مدرب المنتخب الأوزبكي الأول لكرة القدم، من لاعبيه فرض كثافةٍ أكبر، والظهور بروحٍ قتاليةٍ أعلى مما كانوا عليه في مباراتهم الأولى بكأس العالم 2026 عندما يصطدمون بالبرتغال، الثلاثاء، على ملعب هيوستن في تكساس.

وخسر المنتخب، الذي يشارك للمرة الأولى في المونديال، مباراته الافتتاحية ضمن المجموعة الـ 11 أمام كولومبيا 1ـ3، بينما تعادلت البرتغال أمام الكونغو الديمقراطية.

وقال قلب الدفاع السابق، المتوَّج بكأس العالم 2006، في مؤتمرٍ صحافي، الإثنين: «سنلعب ضد منتخبٍ قوي جدًّا، لكننا من ناحيةٍ أخرى لسنا خائفين. في جميع الأحوال، سنحاول تقديم أفضل ما لدينا، والبقاء في أجواء المباراة حتى النهاية»

وأضاف: «لديهم اثنان من أفضل الأجنحة، وأفضل لاعبي وسط الملعب، وأحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ، وهو كريستيانو رونالدو، لذا فالأمر ليس سهلًا، لكنَّها كأس العالم».

واستطرد المدرب: «يجب أن نعمل بوصفنا فريقًا، فهذه هي الطريقة الوحيدة لتحقيق نتيجةٍ جيدةٍ. إذا فكَّرنا فقط في القدرات الفردية، فسيكون الأمر صعبًا جدًّا».

وطلب من لاعبيه اللعب بروحٍ قتاليةٍ أعلى مما ظهروا بها في المباراة الأولى حيث كلَّفتهم ثلاثة أخطاءٍ الخسارة.

من جهته، قال إلدور شومورودوف، مهاجم وقائد المنتخب: «لا نشعر بالضغط. سنحاول التسجيل، والفوز من أجل التأهل إلى الدور التالي. يجب أن نكون متماسكين، وأن نؤمن بقدرتنا على تحقيق نتيجةٍ جيدة».