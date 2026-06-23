النرويج تعبر بثلاثية السنغال

أهدى النجم النرويجي إيرلينج هالاند منتخب بلاده الأول لكرة القدم بطاقة العبور إلى دور الـ 32 لكأس العالم 2026 بتسجيله ثنائيةً في الفوز على السنغال 3ـ2، فجر الثلاثاء، على ملعب ميتلايف بإيست راذرفورد في نيويورك، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة التاسعة.

وأحرز هالاند الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 48 و58 بعد أن افتتح البديل ماركوس هولمجرين بيدرسن التسجيل للنرويج "43".

في حين سجل إسماعيلا سار، مهاجم كريستال بالاس الإنجليزي، هدفَي السنغال في الدقيقتين 53 و90+3.

وشهدت المباراة مغادرة إدوارد ميندي، حارس مرمى فريق الأهلي السعودي، الملعب متأثِّرًا بالإصابة عند الدقيقة 63.

ورفعت النرويج، التي حققت فوزها الثاني تواليًا بعد الأول على العراق 4ـ1 في الجولة الأولى، رصيدها إلى ست نقاطٍ في وصافة المجموعة التاسعة متخلِّفةً بفارق هدفٍ عن فرنسا، التي انتصرت على العراق 3ـ0.

ويلتقي المنتخبان النرويجي والفرنسي في الجولة الثالثة والأخيرة في قمةٍ من شأنها حسم هوية المتصدر، 26 يونيو الجاري. وتحتاج النرويج إلى الفوز لحسمها، بينما يكفي فرنسا التعادل للمحافظة عليها.

وتلاقي السنغال المنتخب العراقي، وسيحاول كلٌّ منهما إنعاش حظوظه بالتأهل من باب أفضل الثوالث بعد خسارتهما في الجولتين الماضيتين.