الطريس حكما رابعا في موقعة كرواتيا وبنما

كلَّف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الحكم السعودي خالد الطريس بمهمة الحكم الرابع في مباراة منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم ونظيره البنمي، صباح الأربعاء، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الـ 12 لكأس العالم 2026، وفق مصدرٍ خاصٍّ بـ «الرياضية».

ويواصل الطريس حضوره في البطولة العالمية ضمن طاقم الحكام السعوديين المشاركين في المونديال بعد اختياره في قائمة الحكام المعتمدة من «فيفا» للنسخة الجارية التي تضمُّ 52 حكمَ ساحةٍ، و88 حكمًا مساعدًا، و30 حكمَ فيديو.



وسبق للطريس أن تولى مهمة الحكم الرابع في لقاء غانا وبنما ضمن الجولة الأولى من المجموعة ذاتها، وكوت ديفوار والإكوادور، وكندا والبوسنة.

ويملك الحكم السعودي خبرةً واسعةً على الصعيدين القاري والدولي، إذ سبق له إدارة مبارياتٍ في دوري أبطال آسيا، وكأس آسيا، كما اختاره «فيفا» ضمن حكام كأس العالم للشباب 2025 قبل أن ينال ثقة الاتحاد الدولي للمشاركة في مونديال 2026.



وتحظى مواجهة كرواتيا وبنما بأهميةٍ كبيرةٍ في حسابات المجموعة بعد خسارة كرواتيا أمام إنجلترا 2ـ4 في الجولة الأولى، وخسارة بنما أمام غانا 0ـ1، ما يجعل نقاط المباراة حاسمةً في سباق التأهل إلى دور الـ 32.