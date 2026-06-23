ديشامب: اتركوا ديمبيلي في حاله.. ومبابي ترافقه هالة عالمية

أكد ديدييه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، الثلاثاء، أنه لا يُحمِّل أحدًا مسؤولية توقُّف المباراة أمام العراق أكثر من ساعتين ضمن الجولة الثانية للمجموعة التاسعة لكأس العالم 2026 بسبب مخاطر العواصف الرعدية في فيلادلفيا، مشيرًا إلى أن ذلك كان مسألةَ أمنٍ.

وقال المدرب في مؤتمرٍ صحافي بعد فوز فرنسا في اللقاء 3ـ0: "كنا هادئين خلال التوقُّف. كنت أمزح مع اللاعبين. إنها مسألة أمنٍ، لذا لا ألوم أحدًا. عندما يكون هناك خطرٌ، نتكيَّف مع القوانين المحلية، وهذه ظروفٌ خاصَّةٌ، وآمل ألَّا يتكرَّر ذلك".

وتوقَّفت المباراة ساعتين وعشر دقائق عند الاستراحة بين الشوطين التزامًا بالتشريعات المعمول بها في الولايات المتحدة التي تنصُّ على إمكانية تعليق، أو تأجيل أي فعاليةٍ في الهواء الطلق إذا تم رصد صواعق برقٍ ضمن دائرةٍ نصف قطرها 13 كيلومترًا.

وأضاف ديشامب: "كنا ننتظر، إذ كانت المهل الزمنية تُؤجَّل باستمرارٍ، والأهم كان الحصول على 20 دقيقةً للإحماء وهذه أول مرَّةٍ يحدث لي ذلك، وآمل أن تكون الأخيرة. نعلم أن هذا الخطر موجودٌ هنا، لكنْ كان الانتظار طويلًا، خاصَّةً أننا سنلعب مرَّةً أخرى بعد أربعة أيامٍ أمام النرويج. الأهم تحقيقنا ست نقاطٍ، وضمان التأهل".

وبشأن ثنائية كيليان مبابي، الذي احتفل بمباراته الدولية رقم 100، ورفع رصيده إلى 60 هدفًا بقميص فرنسا، و16 في نهائيات كأس العالم، ليُصبح على بُعد هدفين من رقم الأرجنتيني ليونيل ميسي القياسي "18"، ذكر المدرب أنه لم يشعر بأي قلقٍ تجاه قائد المنتخب، وقال: "مبابي هنا لتسجيل الأهداف، وهو يسجل، ويتمتَّع بهالةٍ عالميةٍ. سمعت الانتقادات بشأن أنانيته، لكنْ ذلك ليس صحيحًا. إنه قائدٌ، وقدوةٌ ممتازةٌ لبقية المجموعة. الأهم بالنسبة له هو الفاعلية، ولديه القدرة على رفع سقف الأرقام القياسية أكثر".

وأعرب ديشامب، كذلك، عن رضاه عن أداء عثمان ديمبيلي الذي سجل هدفًا، وصنع آخرَ بعد معاناته في المباراة الأولى ضد السنغال "3ـ1"، وقال: "اتركوه وشأنه. عليه أن يتأقلم مع نظامٍ ليس نفسه الذي يلعب به في ناديه. عندما يكون في حالةٍ بدنيةٍ جيدةٍ يكون الأمر مجرد تعديلاتٍ. لدي ثقةٌ به، وهو يعرف ذلك. هو لا يشك، وما قدمه أمام العراق مهم".