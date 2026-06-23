سولباكن: هالاند أفضل مهاجم مع أنه لا يمثّل فرنسا أو الأرجنتين

نيويورك - رويترز

تغنَّى ستوله سولباكن، مدرب المنتخب النرويجي الأول لكرة القدم، بمهاجمه إيرلينج هالاند بعد أن سجل الثنائية الثانية في كأس العالم 2026 خلال الفوز 3ـ2 على السنغال ضمن الجولة الثانية للمجموعة التاسعة.

وقال المدرب: "النرويج ستبذل قصارى جهدها لمساعدته على الفوز بجائزة الحذاء الذهبي لأفضل هدَّافٍ في البطولة. من الأسهل الفوز بجائزة الحذاء الذهبي عندما تلعب لفرنسا، أو الأرجنتين، ‌لكننا سنحاول منحه مزيدًا من المباريات، ومزيدًا من الدعم أيضًا في المباريات المقبلة. إنه في أفضل حالاته، ⁠وسعيدٌ ⁠جدًّا من أجله، لأنه يستطيع التسجيل".

وأضاف سولباكن: "حسنًا، لقد أضاع، فجر الثلاثاء، فرصةً أمام المرمى الخالي، وكان في إمكانه حتى تسجيل أربعة أهدافٍ، وهو أفضل مهاجم. إنه ⁠لا يلعب مع فرنسا، أو الأرجنتين، بل يسجل ‌أهدافًا للنرويج، ولقد أحرز أربعة أهدافٍ ‌حتى الآن، وثنائيتين في أكبر بطولةٍ لكرة القدم".

وتحتل النرويج المركز الثاني في ‌المجموعة برصيد ست نقاطٍ بفارق الأهداف عن فرنسا المتصدرة قبل المواجهة ‌الحاسمة بين المنتخبين، الجمعة.