تياو: توقيت الأهداف دمّرنا.. وأملنا لم ينقطع

أكد بابي تياو، مدرب المنتخب السنغالي الأول لكرة القدم، أن آمالهم بالتأهل إلى دور الـ 32 في كأس العالم 2026 لم تنتهِ بعد على الرغم من التعرُّض لهزيمتَين في الجولتين الأولى والثانية.

وكانت السنغال مرشَّحةً لتكون ضمن المنتخبات المنافسة بقوَّةٍ في المونديال، لكنَّها خسرت مباراتها الافتتاحية في المجموعة التاسعة أمام فرنسا 1ـ3، ثم سقطت 2ـ3 أمام النرويج، فجر الثلاثاء.

وقال تياو: "أعتقد أنها كانت مباراةً ‌صعبةً بالنسبة ‌لنا أمام منتخبٍ نرويجي قوي للغاية، ‌وضعنا ⁠في مواقفَ بالغة ⁠الصعوبة، لأنه كان فاعلًا جدًّا، كما استقبلنا أهدافًا ربما في أسوأ توقيتٍ ممكنٍ قبل نهاية الشوط الأول مباشرةً، ثم فور انطلاق الشوط الثاني".

وأضاف: "يجب أن نهنِّئ النرويج. أنا أشجِّع لاعبي فريقي على عدم الشعور بالإحباط، لأن الأمر لم يكن سهلًا. نحن كنا ⁠نسعى إلى تحقيق نتيجةٍ إيجابيةٍ، والخروج بالنقاط ‌الثلاث، لكن ذلك لم ‌يحدث لنا في المباراة".

وتابع تياو: "تبقَّت لنا مباراةٌ واحدةٌ، وعلينا التركيز عليها، ومحاولة الحصول على النقاط الثلاث، ثم انتظار ما ستسفر عنه باقي النتائج. أعتقد أنه من المبكِّر قليلًا القول إننا فشلنا. نحن لم نخرج بعد، لكننا لسنا في وضعٍ جيدٍ. صحيح أنها المرة الأولى التي تبدأ فيها السنغال مشوارها بكأس العالم بهزيمتين، لكن لا تزال لدينا فرصةٌ للتأهل، وسنركز على المباراة الأخيرة، وسنحاول حصد النقاط الثلاث، ونأمل أن نتمكَّن من العبور. بمجرد وصولك إلى الدور التالي تبدأ بطولةٌ أخرى مختلفة".