الجزائر تقلبها على الأردن.. وتنتصر

قلبَ المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم الطاولة على نظيره الأردني، وحوَّل تأخُّره بهدفٍ أمامه إلى انتصارٍ ثمينٍ بـ 2ـ1 ضمن الجولة الثانية للمجموعة العاشرة لكأس العالم 2026، الثلاثاء.

وبعد هزيمة الجزائر والأردن في مستهلِّ مشوارهما بالبطولة، الجارية في أمريكا ‌الشمالية، بدأت ‌القمَّة العربية بقوةٍ حيث أهدر ⁠كلا المنتخبين فرصًا عدة، ⁠أبرزها للجناح الجزائري رياض محرز الذي افتقر إلى الدقَّة في مواجهة الحارس يزيد أبو ليلى.

وفي الدقيقة 36، منح نزار الرشدان التقدُّم للأردن بعد أن أطلق كرةً منخفضةً، استقرَّت ⁠في الزاوية اليسرى للحارس ‌لوكا زيدان، ‌الذي لم يستطع اللحاق بها.

ومع بداية الشوط الثاني، ‌ضغطت الجزائر سعيًا إلى إدراك التعادل، لكنها وجدت صمودًا من المنتخب الأردني إلى أن استطاع البديل نذير بن بوعلي في هز الشباك من ضربة رأسٍ عند الدقيقة 68، قبل أن يستمر إتقان فريق المدرب فلاديمير ⁠بيتكوفيتش ⁠في تنفيذ الكرات العرضية، ويسجل منها جويري هدف الفوز "82". واحتُسِب الهدف بعد مراجعة تقنية الفيديو var.

ورفعت الجزائر رصيدها إلى ثلاث نقاطٍ متأخِّرةً بفارق الأهداف عن النمسا، بينما تتصدَّر الأرجنتين، حاملة اللقب، المجموعة بست نقاطٍ، في حين تلقَّى المنتخب الأردني خسارته الثانية، ليتذيَّل الترتيب.

وتلعب الجزائر مع النمسا، الأحد المقبل، ويواجه الأردن منتخب الأرجنتين في التوقيت ذاته.