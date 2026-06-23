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انتصار جزائري

2026.06.23 | 08:57 am
حقَّق المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم انتصارًا ثمينًا على نظيره الأردني 2ـ1 في مباراتهما ضمن الجولة الثانية للمجموعة العاشرة لكأس العالم 2026، الثلاثاء (الوكالات)
انتصار جزائري

انتصار جزائري

انتصار جزائري

انتصار جزائري