انتصار جزائري

حقَّق المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم انتصارًا ثمينًا على نظيره الأردني 2ـ1 في مباراتهما ضمن الجولة الثانية للمجموعة العاشرة لكأس العالم 2026، الثلاثاء (الوكالات)