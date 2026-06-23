الرئيسية / الصورة .. قصة

خسارة ثانية

2026.06.23 | 09:03 am
تلقَّى المنتخب الأردني الأول لكرة القدم خسارته الثانية في كأس العالم 2026، الثلاثاء، بالسقوط أمام نظيره الجزائري 1ـ2 (الوكالات)
خسارة ثانية

خسارة ثانية

خسارة ثانية

خسارة ثانية