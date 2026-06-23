بيتكوفيتش: الفوز منحنا الثقة.. والأردن قوي

أكد البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، مدرب المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم، أن فوزهم على الأردن 2ـ1، الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية للمجموعة العاشرة في كأس العالم منحهم الثقة قبل مباراتهم الأخيرة في دور المجموعات أمام النمسا .

وقال بيتكوفيتش: "في المجمل قدَّمنا أداءً جيدًا بالمباراتين. كنا نستحق الفوز في هذه المباراة، وهو بالتأكيد ⁠منحنا كثيرًا من الثقة ‌والإيمان ‌قبل مواجهتنا المقبلة. نحن دفعنا ‌ثمن هفوةٍ دفاعيةٍ عندما ‌افتتح الأردني نزار الرشدان التسجيل في الشوط الأول".

وأوضح بيتكوفيتش، أن المنتخب الأردني قوي ومقاتلٌ، واستحقَّ الوجود في كأس العالم.

وأضاف: "ما كان يهمنا هو الفوز بهذه المباراة، والبقاء في دائرة المنافسة، والتأهل إلى مرحلة خروج المغلوب، وأن يكون مصيرنا في النهاية بأيدينا". وتابع: "لم يتحدَّد أي شيءٍ بعد، لكننا في وضعٍ جيدٍ".

وتتساوى الجزائر برصيد ثلاث نقاطٍ مع النمسا، ⁠وتتأخر ⁠بثلاثٍ عن الأرجنتين، حاملة اللقب، التي تأهلت بالفعل إلى دور الـ 32.