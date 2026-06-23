سلامي: قلة الخبرة سبب الخسارة

أوضح المغربي جمال سلامي، مدرب المنتخب الأردني الأول لكرة القدم، أن قلة الخبرة لدى لاعبيه كلَّفتهم الخسارة 1ـ2 أمام الجزائر، الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية للمجموعة العاشرة في كأس العالم 2026، معبِّرًا عن فخره بمشوارهم في الحدث الكبير على الرغم من الخروج المبكِّر.

وودَّع الأردن منافسات أول مونديالٍ يشارك فيها بعد تلقيه ‌خسارتين متتاليتين في ‌المجموعة، إذ سقط ⁠في مباراته الافتتاحية 1ـ3 ⁠أمام النمسا.

وقال سلامي: "أجرى المنتخب الجزائري بعض التبديلات التي ربما صنعت الفارق، وكان لديهم لاعبٌ هجومي طويل القامة للغاية، وأعتقد أن قلة خبرتنا سمحت لهم بالتسجيل من ⁠ركلتي زاوية في وقتٍ كنا ‌ننتظر فيه إجراء ‌تبديلاتنا بالتزامن مع استراحة الترطيب".

وأضاف: "بشكلٍ ‌عامٍّ، قدَّمنا مباراةً رائعةً، ويجب ‌أن نكون فخورين بأدائنا. إنها تجربتنا الأولى على الإطلاق في كأس العالم، وقد كنا أفضل مقارنةً بالمباراة الأولى".

واستطرد: "الآن تُمثِّل ‌مواجهة الأرجنتين فرصةً لتقديم أداءٍ جيدٍ، وترك ⁠بصمةٍ ⁠رائعةٍ تليق بكرة القدم الأردنية".

وذكر سلامي، أن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي عهد الأردن، زار غرفة تبديل ملابس اللاعبين بعد المباراة، وقدَّم لهم التهنئة قائلًا: "عندما تخسر يكون هناك دائمًا شعورٌ سلبي، ولا تكون في أفضل حالةٍ ذهنيةٍ كما أظهر اللاعبون، لكن كلماته كانت بمنزلة بلسمٍ لرفع معنوياتهم".