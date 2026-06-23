عسيري: المشاهد السعودي أكثر انفتاحا.. وترقبوا «خارج الصندوق»

يعد الممثل والمنتج السعودي حسن عسيري على مدى أكثر من ثلاثة عقود أحد أبرز الأسماء المؤثرة في المشهد الدرامي السعودي والخليجي.

وتحدث لـ«الرياضية» عسيري عن تغيّر ذائقة الجمهور السعودي، والتحديات التي تواجه السينما المحلية في طريقها نحو المنافسة العالمية، والقصص السعودية التي ما زالت تنتظر من يرويها، كما يسلط الضوء على رؤيته للجيل الجديد من الممثلين وصناع الأفلام، ويكشف جانبًا من مشاريعه المقبلة، وفي مقدمتها العمل المرتقب «خارج الصندوق» مع النجم ناصر القصبي، إلى جانب جديده الفني في الموسم الثالث من مسلسل «سندس».

01



هل تعتقد أنَّ الجمهور السعودي أصبح أكثر تقبلًا للأفكار الجريئة أم صناع المحتوى أصبحوا أكثر جرأة؟

أعتقد أنَّ الأمرين حدثا بالتوازي. الجمهور السعودي اليوم أكثر انفتاحًا واستعدادًا لمناقشة موضوعات كانت تُعد حساسة أو غير مطروقة سابقًا، لكنه في الوقت نفسه لا يقبل الجرأة لمجرد الجرأة. المشاهد السعودي يريد قصة صادقة ومقنعة، وقد يغضب أحيانًا من قسوتها، لكنه يتعامل معها بتقدير عندما يجد فيها قيمة ومعنى. لذلك أرى أنَّ النجاح لا يأتي من تجاوز الخطوط بقدر ما يأتي من تقديم محتوى ذكي يحترم الجمهور ويطرح الأسئلة المهمة بطريقة فنية ناضجة.

02



ما الذي ينقص السينما السعودية لتنافس عالميًّا.. النص، التدريب، النجوم، أم منظومة الإنتاج؟

لدينا تقدم واضح في جميع العناصر، لكن إذا كان عليَّ اختيار عنصر واحد فسأقول: النص. فهو أساس كل إبداع وأساس أي نجاح عالمي. لدينا مواهب تمثيلية وإخراجية واعدة، ولدينا دعم وإمكانات إنتاجية تتطوَّر بسرعة، لكننا ما زلنا بحاجة إلى الاستثمار بشكل أكبر في تطوير الكُتّاب وورش الكتابة وبناء المشاريع من مرحلة الفكرة وحتى السيناريو النهائي. عندما نمتلك نصوصًا استثنائية، ستأتي بقية العناصر خلفها.

03



ما نوع القصص السعودية التي لم تُروَ بعد وتنتظر من يقدمها؟

قصص أجدادنا، وقصص الرواد، وقصص الأبطال الذين قاوموا الظروف الصعبة التي عاشتها مناطق مختلفة من بلادنا حتى هيَّأ الله لهذه البلاد المؤسس الملك عبد العزيز ـ طيب الله ثراه ـ لتبدأ مرحلة التوحيد والبناء. كما أنَّ لدينا قصصًا مذهلة عن رواد الأعمال اليوم، وعن التحولات في المدن الصغيرة، وعن العائلات السعودية في مراحل تاريخية مختلفة، وعن قصص النجاح والإخفاق التي أسهمت في تشكيل المجتمع الحديث. وأرى أيضًا أنَّ هناك مساحة كبيرة لأعمال تقدم الإنسان السعودي بتعقيداته وتناقضاته بعيدًا عن الصور النمطية.

04

ما الأخطاء التي تلاحظها في الجيل الجديد من الممثلين وصناع الأفلام؟

أراه جيلًا رائعًا يتعامل بشغف كبير مع الفرص التي قدَّمتها الرؤية للفنون والثقافة. وربما الملاحظة الأبرز أنَّ بعض المواهب الشابة تريد تحقيق نتائج كبيرة خلال فترة قصيرة، لكنني أعتقد أنَّ هذا أمر طبيعي، وسيأتي التوازن معه بمرور الوقت واكتساب الخبرة.

05



نسمع عن مشروعات تحمل اسم حسن عسيري.. ما المشروع القادم الذي تراهن عليه شخصيًّا وتعده أهم مشروع في مسيرتك خلال الأخيرة الأخيرة؟

أؤمن أنَّ أهم مشروع هو دائمًا المشروع الذي يحمل قيمة إنسانية حقيقية ويضيف شيئًا جديدًا للمشهد الفني. خلال المرحلة المقبلة أركز على مشروعات تتجاوز فكرة الترفيه التقليدي إلى أعمال تطرح أسئلة عميقة حول الإنسان والمجتمع والتحوَّلات التي نعيشها.

وما يهمني اليوم ليس عدد الأعمال بقدر ما يهمني أثرها واستمرارها في ذاكرة الجمهور، ولذلك أراهن على المشروعات التي تمتلك فرصة حقيقية للبقاء أعوامًا طويلة بعد عرضها.

06



عاصرت الدراما السعودية قبل 2015 وبعدها، وشهدت مرحلة كانت فيها الفرص محدودة والسينما شبه غائبة، ثم خلال آخر 10 أعوام رأينا انفجارًا في الإنتاج السينمائي والدرامي. من موقعك منتجًا وممثلًا، كيف تقرأ هذا التحوّل؟

ما حدث خلال الأعوام العشرة الأخيرة هو تحول تاريخي بكل المقاييس. في السابق كانت الطموحات أكبر من الإمكانات، أما اليوم فالإمكانات أصبحت متاحة بشكل غير مسبوق.

الفرق الحقيقي أنَّ جيل الأمس كان يقاتل من أجل إيجاد الفرصة، بينما جيل اليوم يقاتل من أجل التميز وسط كثرة الفرص. شباب اليوم أكثر اطلاعًا على التجارب العالمية وأكثر قدرة على الوصول إلى المعرفة والتقنيات الحديثة، لكن التحدي الأكبر أمامهم هو بناء هوية سعودية خاصة وعدم الاكتفاء بتقليد النماذج الأجنبية.

07

حدثنا عن مشروع «خارج الصندوق» مع ناصر القصبي، الذي وصفته بأنه مشروع مختلف وعميق.

هذا مشروع أعلن عنه معالي المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، وتعمل عليه ورش كتابة بشكل لصيق مع النجم ناصر القصبي، الذي اختار خطًا وتوجهًا جديدًا بذكاء كبير ليس غريبًا عليه.

هذا أكثر ما يمكنني الحديث عنه في الوقت الجاري، لكنني أعتقد أنَّ الجمهور سيشاهد تجربة مختلفة تستحق الانتظار.

08

ماذا عن جديدك الفني خلال الفترة الجارية؟

حاليًّا أصور الموسم الثالث من مسلسل «سندس» ممثلًا، إلى جانب الزميلة إلهام علي ومجموعة من النجوم، منهم عبد الرحمن الزرعة، وآلاء سالم، ومحمد الحربي، وحنين، وعدد من الأسماء التي يعتز بها الجمهور السعودي. ونتطلع إلى تقديم موسم يحمل مفاجآت جديدة ويواصل النجاح الذي حققته المواسم السابقة.