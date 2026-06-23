وفاة وإصابات إثر تدافع في المدرج الروماني

توفي مشجع أردني وأصيب ثمانية آخرون، الثلاثاء، جراء تدافع في المدرج الروماني وسط عمّان، حيث حضر آلاف الأشخاص لمتابعة مباراة منتخب بلادهم في كأس العالم لكرة القدم أمام الجزائر، وفقًا لما أفاد مصدر أمني أردني.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، في بيان إنّه «تم إسعاف تسعة أشخاص إلى المستشفى فجر الثلاثاء إثر إصابتهم خلال تدافع للجمهور داخل الساحة الهاشمية» المجاورة للمدرج الروماني حيث نُصبت شاشات عملاقة لعرض مباريات كأس العالم لكرة القدم.

وأضاف أن «أحد المصابين ما لبث أن فارق الحياة وجرى تحويله للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، فيما تلقى باقي المصابين العلاج وحالاتهم حسنة ومتوسطة».

وأشار مصدر طبي إلى أنَّ المشجع المتوفى في العشرينات من العمر.

وقد تجمهر آلاف الأردنيين، فجر الثلاثاء، لمتابعة ثاني مباريات منتخبهم في كأس العالم 2026، من على المدرج الروماني الذي يعود تاريخه إلى القرن الثاني الميلادي ويتسع لنحو ستة آلاف شخص، حيث وُضعت شاشات عملاقة لنقل المباراة التي انتهت بخسارة الأردن أمام الجزائر بنتيجة 1ـ2.

وقدر مصدر وزاري لوكالة فرانس برس «عدد الحاضرين بأكثر من 15 ألف شخص».

ويُعد المدرج الروماني أحد أبرز معالم عمّان التاريخية، إذ يعود تاريخ بنائه إلى القرن الثاني الميلادي، وتحديدًا بين عامي 138 و161 ميلادية خلال عهد الإمبراطور الروماني أنطونيوس بيوس، وكان يُستخدم للعروض المسرحية والغنائية. ويتميز هذا المدرج بنظام صوتي فريد مكّنه من الحفاظ على جودة الأداء، كما يتسع لنحو ستة آلاف متفرج، ما يجعله من أكبر المسارح في الأردن حتى اليوم.

قلبت الجزائر تأخرها أمام الأردن في الشوط الثاني وهزمته 2ـ1 لتقصيه من دور المجموعات، الإثنين في سانتا كلارا في سان فرانسيسكو، ضمن الجولة الثانية من مونديال 2026 في كرة القدم.

وانطلقت المباراة عند الـ 06:00 صباحًا بتوقيت الأردن «03:00» بتوقيت جرينتش، فيما قرَّرت الحكومة بدء الدوام الرسمي في الوزارات والدوائر الحكومية عند الـ 10:00، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لمتابعة اللقاء.