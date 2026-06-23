أشرف قاسم: مصر والمغرب الأفضل.. وميسي نجم المونديال

شارك مع المنتخب المصري في كأس العالم 1990 بإيطاليا، وامتدت مسيرته من عام 1984 إلى 1994، لعب خلالها لمنتخب مصر وناديي الزمالك المصري والهلال السعودي.

ضيف «الرياضية» هو «البرنس» أشرف قاسم، أحد أفضل الأسماء المصرية التي احترفت بالملاعب السعودية، ونال لقب أفضل مدافع وثاني أفضل لاعب بالدوري السعودي موسم 1993ـ1994، مسجلًا مع نادي الهلال خمسة أهداف.

شارك الهلال بحفل اعتزاله وسط مهرجان رياضي كبير شارك فيه عدد كبير من فناني مصر وعدد من نجوم الكرة المصرية بمباراة جمعت «الهلال والزمالك» وانتهت بتعادل الفريقين سلبًا بقيادة الحكم العالمي المصري جمال الغندور.

01

كيف تقيّم أداء منتخب مصر في كأس العالم 2026 حتى الآن بعد تحقيقه أول فوز في تاريخه بالمونديال؟



يرجع الأداء الجيد للمنتخب المصري حتى الآن في البطولة إلى ارتفاع مستوى عدد من اللاعبين، والأداء الجماعي، والالتزام بالجوانب الفنية من جميع اللاعبين، ما أسهم في ظهور المنتخب المصري بهذا المستوى.

02

هل تتوقع أن ينجح المنتخب المصري في مواصلة مشواره والتأهل إلى الأدوار الإقصائية؟

أتوقع وصول المنتخب إلى دور الـ 16، وبعدها يكون لنا كلام آخر، وهذا ما أتمناه في الوقت الجاري.

03

كيف ترى تأثير محمد صلاح على نتائج المنتخب في البطولة؟



محمد صلاح له تأثير واضح جدًّا في تعامله مع اللاعبين، من خلال الجدية والإصرار والاحترافية في أدائه داخل الملعب وخارجه ومستواه العالي في الملعب.

04

ما رأيك في مستوى المنتخبات العربية المشاركة في مونديال 2026؟

منتخبات المغرب ومصر والجزائر هي الأفضل حتى الآن، وأتمنى المنتخب السعودي أن يعبر مباراة الرأس الأخضر، على الرغم من قوة هذا المنتخب.

05

أي منتخب عربي فاجأك خلال البطولة؟

المنتخبان المغربي والمصري هما أفضل المنتخبات العربية في الأداء حتى الآن.

06

هل ترى أنَّ الكرة العربية أصبحت أقرب لمنافسة المنتخبات الكبرى عالميًّا؟

المنتخب المغربي هو مَن فعل ذلك في البطولة السابقة في قطر، وهو حتى الآن يقدم كرة قدم جيدة، ومن الممكن أن يصل إلى المربع كما فعل في البطولة السابقة.



07

ما المنتخب الذي لفت انتباهك أكثر من غيره في البطولة حتى الآن؟

المنتخبان الأمريكي والإنجليزي.

08

مَن اللاعب الذي تتوقع أن يكون نجم المونديال؟

ليونيل ميسي سيكون هو نجم البطولة.

09

ما المنتخب الأقرب للوصول إلى نهائي كأس العالم 2026؟

منتخب المغرب هو أقرب فريق عربي من الممكن أن يصل إلى المربع.

10

مَن تتوقع أن يتوَّج بلقب المونديال؟

أعتقد أنَّه من الممكن أن نرى النهائي بين الأرجنتين وفرنسا.

11

ما الرسالة التي توجهها للاعبي منتخب مصر قبل استكمال مشوارهم في البطولة؟

رسالتي للاعبي منتخب مصر إصراركم على هذا الأداء الرجولي، وجماعية الأداء، والابتعاد عن الفردية، واحترام المنافس، هو ما سيجعل منكم فريقًا يستحق الإشادة كل مباراة، وأتمنى التوفيق للمنتخب المصري.