ماذا تفعل البرتغال عندما تواجه المنتخبات الآسيوية في المونديال؟

يخوض المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم مواجهة مرتقبة أمام خصمه منتخب أوزبكستان، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العالم 2026.

ويملك المنتخب البرتغالي سجلًا مميزًا أمام منتخبات آسيا في بطولة كأس العالم، قبل مواجهة أوزبكستان في النسخة الجارية التي تجرى في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وفاز منتخب البرتغال على كوريا الشمالية بنتيجة 5ـ3، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم عام 1966، حين حصل الفريق على المركز الثالث في نهاية النسخة.

وفي نسخة عام 2002، خسر الفريق البرتغالي أمام منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 0ـ1 ضمن مرحلة المجموعات، حين ودع المسابقات حينها من الدور الأول، بعد حصده ثلاث نقاط فقط من انتصار واحد وخسارتين.

وتفوَّق المنتخب البرتغالي على منتخب إيران بنتيجة 2ـ0، ضمن مرحلة المجموعات في بطولة كأس العالم 2006، إذ أنهى الفريق حينها البطولة في المركز الرابع بالترتيب النهائي.

هذا وتفوَّق منتخب البرتغال على كوريا الشمالية من جديد، حين فاز بنتيجة 7ـ0 ضمن منافسات مرحلة المجموعات في بطولة كأس العالم 2010، ليؤكد سجله الجيد أمام منتخبات آسيا.

وتعادلت البرتغال في مونديال 2018 أمام منتخب إيران بنتيجة 1ـ1 ضمن مرحلة المجموعات، إذ تأهل الفريق إلى الدور الثاني حينها بعد حصده خمس نقاط من انتصار واحد وتعادلين.

يذكر أنَّ منتخب البرتغال خسر في نسخة 2022 أمام منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 1ـ2 ضمن مرحلة المجموعات، إلا أنَّه تأهل بعدها إلى الأدوار الإقصائية بصفته متصدرًا لمجموعته.