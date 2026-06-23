حتى 2029.. برشلونة يضم مهاجم مصر
اللاعب المصري حمزة عبد الكريم (أرشيفية)
برشلونة ـ رويترز 2026.06.23 | 04:26 pm
أعلن نادي برشلونة الإسباني تعاقده مع المهاجم المصري حمزة عبد الكريم بعقد يمتد لثلاثة أعوام، قادمًا من الأهلي المصري، بحسب بيان نشره الثلاثاء.
وقال النادي الإسباني، في بيانه: «أبلغ نادي برشلونة نظيره الأهلي بنيته تفعيل خيار شراء عقد المهاجم المصري حمزة عبد الكريم، الذي سينضم إلى النادي بشكل دائم، وسيوقع لثلاثة مواسم حتى 30 يونيو 2029».
وكان اللاعب الدولي، البالغ من العمر 18 عامًا، قد انضم إلى برشلونة على سبيل الإعارة قادمًا من الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية، مع تضمن الاتفاق خيار الشراء بنهاية الموسم.
ونجح عبد الكريم في تسجيل ستة أهداف خلال 11 مباراة خاضها مع فريق تحت 19 عامًا في النادي.
ويشارك حمزة حاليًّا مع منتخب مصر في كأس العالم 2026، حيث خاض أول مباراتين أمام بلجيكا ونيوزيلندا.