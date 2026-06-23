حتى 2029.. برشلونة يضم مهاجم مصر

أعلن نادي برشلونة الإسباني ​تعاقده مع المهاجم المصري حمزة عبد الكريم بعقد يمتد لثلاثة أعوام، قادمًا من الأهلي المصري، بحسب بيان نشره الثلاثاء.

وقال النادي الإسباني، في بيانه: «أبلغ نادي برشلونة نظيره الأهلي بنيته ‌تفعيل خيار شراء عقد المهاجم المصري حمزة عبد ⁠الكريم، ⁠الذي سينضم إلى النادي بشكل دائم، وسيوقع لثلاثة مواسم حتى 30 يونيو 2029».

وكان اللاعب الدولي، البالغ من ‌العمر 18 ‌عامًا، ​قد ‌انضم ⁠إلى ​برشلونة على سبيل الإعارة ⁠قادمًا من الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية، مع تضمن الاتفاق خيار الشراء بنهاية الموسم.

ونجح ⁠عبد الكريم في ‌تسجيل ‌ستة أهداف ​خلال 11 ‌مباراة خاضها مع فريق ‌تحت 19 عامًا في النادي.

ويشارك حمزة حاليًّا مع منتخب مصر في كأس العالم 2026، ​حيث ​خاض أول مباراتين أمام بلجيكا ونيوزيلندا.